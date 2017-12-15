وحدت بین حوزه و دانشگاه سبب پویایی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید امان الله حسینی صدر در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: امام خمینی (ره) همیشه بر وحدت حوزه و دانشگاه تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه در دوران جنگ دانشجویان و روحانیون در کنار در جبهه ها حضور داشتند، گفت: دانشجویان قبل از انقلاب نیز همگام با روحانیون با طاغوت مبارزه می کردند و با وحدت خویش بر رژیم ستم شاهی پیروز شدند.

حسینی صدر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظلم و ستم صیهونیستها تصریح کرد: حکومت صهیونیستها نامشروع است و مسابقه ندادن ورزشکاران ما با نمایندگان اسرائیل در مسابقات ورزشی اقدامی ارزشمند است که نشان می دهد، رژیم صهیونیستی نا مشروع است.

وی اظهار داشت: اکنون یکی از حامیان این رژیم نامشروع ترامپ است که این نشان از ضعف دستگاه حاکمیتی آمریکا دارد.

امام جمعه موقت یاسوج افزود: ترامپ فردی است که در گفته هایش تناقض بسیاری وجود دارد و با اینکه قدس را پایتخت اعلام کرد، اما جرات نکردند این امر را اجرا و عملی کنند زیرا هیچ کشوری با او همراه نشد و این حرکت را تایید نکردند.

حجت الاسلام حسینی صدر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه عالمانی که به علم خود عمل می کنند هم به جامعه و هم به دین کمک می کنند، گفت: جوهره عمل انسان اخلاص است و علمای بزرگ ما و عالمان تحصیل کرده ای که علوم خدا را در سینه دارند در نزد خداوند گرامی هستند.

وی افزود: کسانی که همواره در مقابل خدا سجده می کنند و از رسول خدا اطاعت می کنند، با تقوا و دشمن شیطان هستند.