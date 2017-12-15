به گزارش خبرنگار مهر، محمد بطحایی ظهر امروز در دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی در مدارس، یک موضوع جدی برای کل کشور و البته در شهرستان‌های مختلف متفاوت است. برنامه‌ای را آماده کردیم که این روزها در جریان تعامل و یکپارچگی با سازمان امور اداری ـ استخدامی است و طی آن تکلیف نیروی انسانی ما برای چهار سال آینده روشن و مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: با طراحی این برنامه در هر یک از استان‌ها، میزان کمبود و مجاری تأمین آن مشخص‌شده است. برگزاری آزمون استخدام و یا گرفتن ردیف استخدامی برای هرکدام تعیین و اینکه چقدر از سوی دانشگاه فرهنگیان آموزش داده شوند را نیز مشخص کردیم.

بطحایی عنوان کرد: ظرف یک تا دو هفته آینده هماهنگی لازم را با سازمان اداری ـ استخدامی و اعلام سراسری را انجام (حل اختلاف میزان اعداد) و با وجود این برنامه طی سال‌های آینده نوع جذب نیروها و جنسیت آنها مشخص می شود.

وی در ارتباط با استانی شدن بودجه‌ها بیان کرد: اولین ویژگی این کاهش تمرکز است. در واقع ایجاد انعطاف در هزینه کرد اعتبارات است؛ به‌هرحال وقتی اعتبارات به‌صورت متمرکز توزیع شود بخشی از کسری‌های شهرهای مختلف لاجرم نادیده گرفته می‌شود ولی وقتی در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار بگیرد با انعطاف بیشتری در اختیار مسئولان استان قرار دارد تا آنجایی که نیاز است با تزریق اعتبارات بیشتر بتوانند نا برابری‌های موجود را کاهش دهند.

وزیر آموزش‌وپرورش یادآور شد: بخشی از این اعتبارات در زمینه عمرانی و مابقی در حوزه هزینه‌ای است ولی در بخش عمرانی هم بخشی از ردیف‌های بودجه‌ای به صورت استانی درآمده و خیلی نسبت به آن امیدوار هستم.

بطحایی در پایان بیان کرد: شاید سال‌های اول مشکلاتی داشته باشد ولی حتماً یک اقدام مبارکی است که یک‌قدم جدی ما را در کاهش تمرکز را به دنبال خواهد داشت.