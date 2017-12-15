به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، وزارت خارجه بحرین نیز پس از امارات، در دنباله روی از رویکرد ضد ایرانی واشنگتن، تهران را به حمایت تسلیحاتی از یمنی ها متهم کرد!

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه بحرین در بیانیه ای مدعی شده است: ایران در امور یمن دخالت می کند؛ رویکرد ایران در یمن تجاوزکارانه است!

این وزارتخانه مدعی شده است: دخالت های ایران موجب طولانی تر شدن بحران یمن شده است؛ ایران به حوثی ها کمک تسلیحاتی ارائه می کند؛ موشک های خطرناک ایران به کودتاچیان حوثی در یمن می رسد!

در این بیانیه همچنین ادعا شده است: ما از موضع واشنگتن در رد فعالیت های ایران و حمایت های آن از گروه های تروریستی مانند حزب الله! قدردانی می کنیم.

آل خلیفه همچنین ادعا کرده است: ایران قطعنامه های مختلف سازمان ملل را زیر پای گذاشته است. باید ایران را به دلیل این اقدامات مؤاخذه کرد!

گفتنی است، پیشتر نماینده آمریکا در سازمان ملل با ارائه یک شوی تبلیغاتی و مضحک مدعی کمک تسلیحاتی ایران به یمنی ها شده بود؛ ادعایی که تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات آن، به افکار عمومی ارائه نشده است.