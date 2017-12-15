شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: در حال حاضر دمای هوا در بیشتر نقاط استان چهارمحال و بختیاری منفی است.

وی گفت: شهرکرد با دمای منفی ۹درجه سانتی گراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی آب و هوا در چهارمحال بختیاری، تاکید کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی هوای استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار دارد که تا اواسط روز شنبه در برخی نقاط استان سبب بارش باران و برف و وزش باد خواهد شد.

مدیریت دمای هوا در واحدهای گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری ضروری است

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شدت سامانه برای نیمه جنوبی استان چهارمحال و بختیاری و برای بعد از ظهر است.

وی گفت: از روز یک شنبه کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مدیریت دمای هوا در واحدهای گلخانه ای در این استان ضروری است.