  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

عضو شورای اسلامی شهر تهران:

عملکرد برخی نزدیکان رئیس جمهور قابل دفاع نیست

عملکرد برخی نزدیکان رئیس جمهور قابل دفاع نیست

قزوین- عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به عملکرد برخی وزرا و نزدیکان رئیس جمهور به دولت و پاره ای از مسائل انتقاد داریم اما همچنان حامی دولتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی روز جمعه درنخستین یادواره آیت الله هاشمی رفسنجانی با عنوان کنگره تدبیر، امتداد سازندگی که با حضور محسن هاشمی فرزند آیت الله رفسنجانی و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، عبدالمحمد زاهدی استاندار، سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی صفری شهردار قزوین و جمعی از مردم در سالن کوثر قزوین برگزار شداظهارداشت: در بزنگاههای تاریخی با درایت آیت الله رفسنجانی بسیاری از مشکلات پشت سر گذاشته شد و امروز باید قدردان این شخصیت باشیم.

علیخانی یادآورشد: صبر و استقامت در کنار عقلانیت و تدبیر از آیت الله رفسنجانی شخصیتی شاخص ساخته بود و امروز باید قدردان چهره های تاثیرگذار در انقلاب باشیم و آنها را فراموش نکنیم.

به عملکرد دولت انتقاد داریم

وی در ادامه با انتقاد از دولت بیان کرد: در شرایط کنونی به خاطر عملکرد برخی از افراد نزدیک به آقای روحانی به برخی از مسائل انتقاد داریم اما باور ما این است که همین شرایط را باید حفظ کنیم و از رئیس هیئت دولت حمایت شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: در شرایط کنونی برخی افراد می خواهند مردم را نسبت به دستاوردهای دولت و شورا ناامید کنند و با دلسرد کردن مردم به اهداف سیاسی خود برسند که ما باید مراقب باشیم و از مسیر گمراه نشویم.

وی گفت: با همه انتقاداتی که به برخی دولتمردان داریم اما باور داریم آنچه رخ داده مبارک است و اگر این انتخاب صورت نمی گرفت معلوم نبود چه وضعیتی داشتیم و شرایط بسیار سخت تر بود.

علیخانی اضافه کرد: باید مردم در مطالبات به حق خود پافشاری کنند و پیگیر باشند تا آنچه شایسته این ملت بزرگوار است نصیب همگان شود.

کد مطلب 4172740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه