ماهانه ۸۰ میلیون تومان صرف نگهداری پارک النگدره گرگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی، ظهر جمعه، در دومین جشنواره «پاییز هزار رنگ گرگان» اظهار کرد: از شورای شهر دوره چهارم برای شروع این جشنواره و اعضای جدید شورا برای ادامه دادن روند برگزاری این جشنواره سپاسگزاری می کنم.

وی ادامه داد: شورای شهر پنجم گرگان در همان روزهای آغاز به کار خود به این نتیجه رسید که کمیسیون جدیدی تحت عنوان «گردشگری، زیست شهری و خدمات شهری» به ریاست آقای یوسفی شکل گیرد تا هم از مواهبی که خداوند به ما داده نگهداری کرده و هم بتوانیم جاذبه های گردشگری خود را معرفی کنیم.

عبداللهی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره نیز در راستای همان اهداف صورت گرفته است و باید شادی را به شهروندان ارمغان دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان کرد: علاوه بر گرد آمدن مردن و تزریق شادی به آن ها، شهروندان باید با فرهنگ حفظ محیط زیست نیز آشنا شوند، پارک النگدره ۱۸۵ هکتار مساحت دارد و حفظ و حراست آن به خدمات شهرداری گرگان واگذار گردیده است.

وی ادامه داد: در ماه ۸۰ میلیون تومان برای حفظ و نگهداری پارک هزینه می شود و مبلغ بسیار ناچیز است و بنابراین مردم باید در حفظ آن بکوشند.

عبداللهی تاریخچه برخی از درختان را سه هزار سال عنوان کرد و تصریح کرد: ما باید جایگاه زیست شهری خود را به همگان معرفی کرده و در راستای حفاظت از آن ها تلاش کنیم.