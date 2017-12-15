ورود نیروهای ویژه چین به بندر «طرطوس» سوریه برای نبرد با تروریسم

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نیروهای ویژه چین از چند روز پیش وارد بندر طرطوس سوریه شدند.

بر اساس این گزارش، این نیروها قصد دارند با تروریست های تکفیری در غوطه شرقی دمشق وارد جنگ شوند.

طبق اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، نیروهای ویژه چین که وارد طرطوس شدند، «ببرهای شب» خوانده می شوند.

این در حالی است که چندی پیش وزیر خارجه چین با بثینه شعبان، مشاور رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده بود.

برخی منابع اعلام کردند که شعبان در آن دیدار با وزیر خارجه چین و مقامات نظامی این کشور در خصوص مشارکت نیروهای ویژه چین در نبرد با تروریسم، گفتگو کرده بود.