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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

ورود نیروهای ویژه چین به بندر «طرطوس» سوریه برای نبرد با تروریسم

ورود نیروهای ویژه چین به بندر «طرطوس» سوریه برای نبرد با تروریسم

خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که نیروهای ویژه چین موسوم به «ببرهای شب» چند روز پیش به منظور نبرد با تکفیریها در غوطه شرقی دمشق، وارد بندر طرطوس شده اند.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نیروهای ویژه چین از چند روز پیش وارد بندر طرطوس سوریه شدند.

بر اساس این گزارش، این نیروها قصد دارند با تروریست های تکفیری در غوطه شرقی دمشق وارد جنگ شوند. 

طبق اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، نیروهای ویژه چین که وارد طرطوس شدند، «ببرهای شب» خوانده می شوند.

این در حالی است که چندی پیش وزیر خارجه چین با بثینه شعبان، مشاور رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده بود.

برخی منابع اعلام کردند که شعبان در آن دیدار با وزیر خارجه چین و مقامات نظامی این کشور در خصوص مشارکت نیروهای ویژه چین در نبرد با تروریسم، گفتگو کرده بود. 

کد مطلب 4172743

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    نظرات

    • ناشناس NL ۱۹:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
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      حالا که تموم شد همه نیروی ویزه میفرستن.افتخار ما به همین سربازان گمنام و بی ادعاست.....

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