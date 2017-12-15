۴۸ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، بابیان اینکه ۵۰ درصد معلولیتها ریشه ژنتیکی دارد، افزود: در این زمینه مراکز مشاوره ژنتیک در استان جهت ارائه خدمات مربوطه آماده هستند تا با آگاهسازی و پیشگیری، شاهد کاهش جمعیت معلولان در استان باشیم.
وی بابیان اینکه این سازمان درزمینهٔ آسیبهای اجتماعی همواره متولی و پیشرو بوده است، گفت: در این راستا پیشگیری و آموزش دو عنصر مهم در جهت مقابله با آسیبهای اجتماعی محسوب میشود.
محمدی قیدار بابیان اینکه بهزیستی کاهش جمعیت معلولان را در چهار محور انجام میدهد، ادامه داد: طرح تنبلی چشم از برنامههای محوری بهزیستی است که از ۲۱ سال گذشته انجام می شود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با یادآوری اینکه سال گذشته ۴۲ هزار نفر که مشکوک به تنبلی چشم بودند، مورد معاینه قرار گرفتند و جهت درمان به چشمپزشک معرفی شدند، افزود: در حال حاضر ۱۰ پایگاه ثابت جهت خدماترسانی در طول سال در استان مشغول فعالیت هستند.
محمدیقیداری خاطرنشان کرد: درزمینه شنواییسنجی طی سال گذشته ۸۵ درصد نوزادان مورد معاینه و سنجش شنوایی قرار گرفتند و ۲۵ مورد جهت کاشت حلزون به مراکز درمانی مراجعه کردند.
وی بابیان اینکه طبق سیاست ابلاغی در زمینه نگهداری از معلولان و سالمندان، نگهداری این افراد در خانوادهها بسیار به صرفهتر از مراکز نگهداری سازمان است، افزود: بهزیستی خدمات ویژه به جامعه هدف در منازل آنها ارائه می د هد.
محمدیقیداری خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در سازمان، شناسایی معلولان روستایی بود که این اقدام در استان زنجان با شناسایی ۱۳ هزار معلول و روند پذیرش این افراد انجام گرفت تا خدمات ارائه شود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان توانمندسازی معلولان را از مهمترین برنامههای بهزیستی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴۹ دانشجو و ۱۰۵۰ نفر دانشآموز معلول در استان وجود دارد که پس از توانمندسازی این افراد، یکی از اقداماتی که باید در جامعه صورت گیرد مناسب سازی فرهنگی و اجتماعی جهت پذیرفتن این قشر از جامعه است که بیش از ۴۰ هزار جمعیت استان را تشکیل میدهند و لازم است زمینه را برای حضور فعال معلولان در جامعه فراهم کنیم.
محمدی قیداری افزود: در حال حاضر جمعیت سالمند استان به ۹.۸ رسیده و این در حالی است که این رقم نسبت با سالهای گذشته افزایش یافته است، به طوری که طی سالهای آینده که جمعیت سالم برابر با جمعیت سالمند در استان خواهد رسید که در این زمینه سازمان بهزیستی برنامههای مختلفی را برای اجرا دارد.
نظر شما