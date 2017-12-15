به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با تاکید بر موضوع وحدت میان مسلمین اظهار داشت: امام خمینی (ره) نیز در دوران حیات خود همواره بر موضوع وحدت میان شیعه و سنی تاکید داشتند و امروز ضرورت حفظ این وحدت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در کنار وحدت میان شیعه و سنی مدنظر امام راحل بود، وحدت و اتحاد داخلی بود زیرا امام معتقد بودند که اختلاف و دو دستگی آفت کشور و انقلاب است و همواره نسبت به این موضوع هشدار می‌دادند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه دشمنان ما همواره دامن زدن به انواع اختلافات در کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند،‌ بیان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند مانع اتحاد میان شیعه و سنی، اتحاد میان حوزه دانشگاه، اتحاد میان مردم و مسئولان و ... شوند زیرا می‌دانند که از مسیر اختلاف‌افکنی می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

ناصری، ایجاد اختلاف میان احزاب و گروه‌ها را نیز از دیگر ترفندهای دشمن دانست و تصریح کرد: یکی از حربه‌های دشمن ایجاد اختلاف بین مسئولان و جناح‌های سیاسی کشور است و تلاش می‌کند از این رهگذر ضربه و آسیب جدی به کشور وارد کنند.

وی با بیان اینکه دشمنی استکبار، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نمی‌شناسد، خاطرنشان کرد: استکبار جهانی به دنبال نابودی کشور، نظام و روحیه انقلابی هستند و برای آنها اصولگرا و اصلاح‌طلب تفاوتی نمی‌کند.

امام جمعه یزد تصریح کرد: در چنین شرایطی همه اقشار جامعه باید با هوشیاری و بصیرت، در مسیر وحدت و همدلی قدم بردارند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اینکه عده‌ای وقتی فرد کارآمدی برای مسئولیتی انتخاب می‌شود به دلیل اینکه آن فرد از جناح و گروه آنها نیست، دست به جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد می‌زنند، اظهار داشت: ملاک انتخاب مسئولان باید دلسوزی، کارآمدی و داشتن روحیه جهادی باشد نه اینکه جهت‌گیری‌های حزبی و منافع جناحی را مدنظر قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به برنامه بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: مسئولان باید دقت خود را در بودجه‌بندی و تخصیص منابع به کار گیرند.

ناصری تصریح کرد: باید در بودجه‌ها از هزینه‌های غیرضروری نظیر هزینه سفرهای خارجی و ... کاهش پیدا کند و این مهم باید مدنظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشد.