به گزارش خبرگزاری مهر، «فرحان حق» معاون سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تحلیل‌ها و همچنین زمان ارائه نتیجه نهایی درباره منشاء موشک‌های شلیک شده به عربستان سعودی، گفت: همانگونه که می‌دانید «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل هر ۶ ماه یک‌بار گزارشی را درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ارائه می‌دهد که شامل جنبه‌های مختلفی از فعالیت‌های ایران می‌شود و گزارش فعلی نیز تحلیل‌هایی را درباره موشک‌های شلیک شده از یمن به سمت عربستان ارائه داده است. در این گزارش‌ها تاکید می‌شود که هیچ شواهد قطعی درباره منشاء این موشک‌ها وجود ندارد و شما می‌توانید آنها را بعد از انتشار شخصاً مطالعه کنید.

گفتنی است «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل، دیروز پنجشنبه، با نمایش بقایای موشکی که حوثی‌ها به عربستان سعودی شلیک کردند، ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرد.‌

وی مدعی شد: گزارشی که سازمان ملل منتشر کرده نشان می‌دهد که ایران برای حوثی‌ها در یمن سلاح ارسال می‌کند.

هیلی ایران را به بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه متهم کرد و ادعا کرد که آنچه از بررسی بقایای موشک برمی‌آید می‌تواند به عنوان شواهد انکارناپذیر نقض تعهدات بین‌المللی ایران و تلاش نافرجام این کشور برای لاپوشانی این موارد تلقی شود.‌

وی مدعی شد: موشک شلیک شده به ریاض نشان گروه صنعتی شهید باقری را داشته است!

گفتنی است در گزارشی که گوترش جمعه گذشته به شورای امنیت داده بود، اعلام شد احتمالاً موشک‌ها منشاء واحدی دارند حال‌آنکه اظهارنظر درباره کشور تامین کننده آنها زود است.