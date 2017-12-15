معیشت ساحل نشینان به کالای ملوانی گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه های نمازجمعه این هفته بندر دیر اظهار داشت: صنعت حمل و نقل در توسعه کشور و رفاه جامعه و بویژه در بعد اقتصادی به عنوان صنعتی بالقوه و توانمند است که با مدیریت صحیح ودرایت اقتصادی قادر خواهد بود به عنوان یکی از منابع در آمدی جایگزین درآمد نفت در کشور شده و ایفای نقش کند.

وی با اشاره به پروژه خط ریلی فارس به بوشهر بیان کرد: در اجرای این پروژه باید منافع استان و کل شهرستان های آن در نظر گرفته شود و اگر استان فارس از مسیر خط ریلی فیروز آباد به عسلویه متصل شود جز منافع استان همجوار و راه اندازی کار پارس جنوبی و حل مشکلات آنها نفعی برای عموم مردم استان ندارد.

امام جمعه دیر درباره مسئله ته لنجی خطاب به مسئولین استان و کشور یاد آور شد: معیشت ساحل نشینان به مسئله کالای ملوانی گره خورده بنابراین مسئولان تا حل اساسی این مشکل بگذارند مردم فعلا کارشان بکنند و لقمه نانی بخورند.

حسینی در رابطه با زلزله اخیر در شهرستان دیر گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان باید خود را برای حوادث این چنینی در حالت آماده باش کامل قرار دهد و انتظار است خساراتی که در جریان زلزله به منازل و مغازه های مردم وارد شد جبران شود.

وی عنوان کرد: پژوهش موتور متحرک جامعه است و مسوولان در تصمیمات مهم کشور از نظرات پژوهشگران به خوبی استفاده کنند.