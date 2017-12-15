به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا محی‌الدینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه مهریز با تاکید بر اهمیت وحدت در جامعه اسلامی اظهار داشت: یکی از زیباترین نمادهای وحدت در جامعه ما، وحدت حوزه و دانشگاه است که شهید دکتر مفتح بنیانگذار آن بود.

وی افزود: شهید مفتح عمر خود را در راه احیای معارف اسلامی و نشر فرهنگ اهل‌بیت (ع) به کار گرفت و در سنگرهای گوناگون به مبارزه با ستم پرداخت برای آنکه دانشگاه را از تهاجم فرهنگی استکبار و طاغوت نجات دهد.

محی‌الدینی عنوان کرد: شهید مفتح توانست ارتباط نزدیکی بین حوزه و دانشگاه برقرار کند و مسئولیت گسترش فرهنگ اسلامی را در دانشگاه‌ها بر عهده گرفت و توانست با تزکیه و تربیت اسلامی علوم جدید را به دانشگاه وارد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته پژوهش بیان کرد: اگر پژوهش نباشد، دانش بشر افزایش نخواهد یافت و بشر به سمت پیشرفت پیش نمی رود زیرا پایه و مبنای اقتدار آینده ما، قدرت علمی است.

امام جمعه مهریز تصریح کرد: علم هم قدرت نظامی ایجاد می‌کند و هم منشأ قدرت سیاسی و اقتصادی است به همین دلیل دانشگاه‌ها می توانند بهترین نقش را برای پیشرفت آینده کشور ایفا کنند و در این مسیر پژوهش در دانشگاه‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

محی‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران ادامه داد: انگلیس به‌ عنوان یکی از کشورهای ۱+۵ که در برجام طرف مذاکره ایران بود و به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکرد.

وی افزود: انگلیس از اینکه ایرانیان را به جاسوسی علیه وطن خود واداشته است نه‌تنها شرمسار نیست بلکه با وقاحت هرچه ‌تمام‌تر دستگیری این جاسوسان را اقدامی خلاف حقوق بشر جلوه داده و علیه جمهوری اسلامی ایران دست به تبلیغات گسترده زده است.

امام جمعه مهریز عنوان کرد: این اقدامات انگلیس هشداری برای مسئولان است تا به این کشور خوش‌بین نباشند تا زیرا انگلیس از گذشته‌های دور در تلاش برای افزایش مستعمره‌های خود بوده و به ایران نیز به این چشم نگاه می‌کند بنابراین در صدد تحقق خواسته های خود است.