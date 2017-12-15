هرمزگان نماد وحدت در ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در سخنانی پس از خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بندرعباس و در جمع نمازگزاران با بیان اینکه در ایام پربرکت ماه ربیع الاول قرار داریم و هفته وحدت در این ماه قرار داشت، عنوان کرد: وحدت امری بسیار ضروری برای تمامی آحاد مسلمین است.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان مردم شیعه و سنی سال‌هاست با وحدت و همدلی و همراهی در کنار هم زندگی می‌کنند و این استان را به نماد وحدت در کشور مبدل ساخته‌اند.

استاندار هرمزگان افزود: وحدت اهل سنت و تشیع در هرمزگان الگو و قابل سرمشق گرفتن است و از تمامی مردم شیعه و سنی هرمزگان به دلیل این وحدت قدردانی می‌کنم.

همتی تصریح کرد: نوع نگاه مسئولانه مردم هرمزگان به امر وحدت قابل تقدیر است و باید سپاسگزار این مردم باشیم و امیدوارم ما نیز خدمتگزار خوبی برای مردم استان و نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.

وی بیان داشت: اهل سنت در هرمزگان در کنار مردم شیعه مشارکت بسیار خوبی در انتخابات 29 اردیبهشت داشتند و شاهد حمایت ویژه اهل سنت از دولت تدبیر و امید بوده‌ایم که از این بابت نیز قدردان مردم این استان هستم.

فریدون همتی استاندار هرمزگان با حضور در مسجد جامع اهل سنت بندرعباس، در نماز جمعه اهل سنت این شهر شرکت کرد.