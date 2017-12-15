سیستان و بلوچستان آماده میزبانی از گردشگران خارجی است

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی میرحسینی ظهر امروز در نشست با مدیر یک آژانس آلمانی که در محلمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان مقصد گردشگری متنوعی با مهمانوازترین مردمان است.

وی با اشاره به اینکه فرصت های ویژه ای برای حضور توریست های آلمانی در این استان در شاخه های مختلف گردشگری وجود دارد، افزود: طی دو سال گذشته بیشترین توریست در استان سیستان و بلوچستان از کشور آلمان بوده است که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان امکان اقامت در خانه های روستایی برای آن ها فراهم شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ادامه داد: بخش خصوصی در این استان آمادگی لازم برای همکاری با آژانس های آلمانی را دارد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط با کمک و مشارکت مردم برای پذیرش گردشگران خارجی تسهیل می شود، خاطر نشان کرد: با تلاش های انجام شده در آینده نزدیک سیستان و بلوچستان مقصدی ارزان، متفاوت و جذاب برای گردشگران آلمانی خواهد بود.

مدیر آژانس آلمانی نیز در این دیدار سیستان و بلوچستان را استانی با داشته های فرهنگی و جاذبه های دیدنی بی شمار دانست و گفت: تبلیغاتی که نسبت به ناامن جلوه دادن سیستان و بلوچستان مطرح می شود یک دروغ بزرگ است و این حقیقت را پس از حضور در استان به واقع می توان حس کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با فعال شدن اقامتگاه های سنتی در روستاهای استان، آموزش به جوامع محلی و تبلیغات موثر، بازار گردشگری استان متحول شود.