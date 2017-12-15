کاهش اعتبارات جنگل طرح های حفاظتی را کم رنگ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی عرب، ظهر جمعه، در حاشیه جشنواره «پاییز هزار رنگ گرگان» در خصوص طرح جنگلانه منابع طبیعی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به این که یکی از فاکتورهای مهم در جهت حفاظت از جنگل و تجدید حیات آن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است ما از این جشنواره ها استقبال می کنیم.

وی فرهنگ سازی را رکن مهمی در حراست از جنگل ها دانست و اضافه کرد: همه باید به فکر احیاء و تجدید حیات جنگل ها باشند، متأسفانه در سال های اخیر فشارهای مختلف به جنگل ها وارد می شود که این بستر حیات را تا حدود زیادی با مخاطره روبرو کرده است.

علی عرب تأکید کرد: یک نهاد به عنوان منابع طبیعی یا محیط زیست به تنهایی و با وضعیت اعتباراتی که موجود است، نمی تواند از عهده حفاظت جنگل ها برآید، قطعاً برای این کار مشارکت جمعی لازم است که این جشنواره بستری خوبی برای مشارکت مردم است.

وی در خصوص طرح تنفس جنگل گفت: یکی از طرح های مهم در جهت حفاظت از جنگل ها طرح جنگلداری است که بهره برداری یکی از کارهایی است که انجام می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خاطر نشان کرد: وقتی برداشت چوب کنترل شده نباشد، بیلان آن منفی می شود و بنابراین برای حفاظت جنگل ها طرح هایی با اعتبارات دولتی نیاز است تا که این طرح های حفاظتی توسعه پیدا کنند.

علی عرب با بیان این که این نگرانی وجود دارد که با کاهش اعتبارات در بخش جنگل طرح ها حفاظتی را کم رنگ کنیم، اضافه کرد: باید مرزهای جنگل را مانند گذشته حفظ کنیم و از طرفی کارهای احیاء، نهال کاری و بذرکاری را در جنگل انجام دهیم و همه این ها با اعتبارات دولتی انجام می شود.

وی تصریح کرد: این طرحی که امروز اجرا شد، نمادین است و اگر بخواهیم نهال به طور کامل مستقر شود باید عوامل تخریب را شناسایی و اثرات آن را برطرف کنیم، در این جنگل مشکل فشردگی خاک وجود دارد که در اثر عبور و مرور ایجاد شده و ما باید رفت و آمد را کنترل کرده و فشردگی خاک را برطرف کنیم.

علی عرب تأکید کرد: منطقه باید محصور شده و از عبور و مرور جلوگیری شود و همچنین اثرات فشردگی خاک برطرف و خراش سطحی در خاک ایجاد کنیم تا نهال جدید مستقر شود.