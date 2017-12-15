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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

رقابت های قهرمانی والیبال در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

رقابت های قهرمانی والیبال در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد- رقابت های والیبال قهرمانی و انتخابی جوانان چهارمحال و بختیاری در بخش بانوان با حضور ۹ تیم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، بانوان والیبالیست استان در مسابقات قهرمانی و انتخابی جوانان در هشت دیدار به مصاف یکدیگر می روند.

در پایان روز نخست این مسابقات تیم هفشجان بازی را به بازیکنان بروجن واگذار کرد و والیبالیست های بروجنی در دیدار با تیم بن هم به دومین پیروزی خود دست یافتند.

تیم فارسان هم ابتدا در دیدار با تیم شهرکرد بازی را واگذار کرد اما در مقابل  تیم والیبال بن و هفشجان به پیروزی رسید.

بازی دو تیم بلداجی و اردل هم به سود تیم بلداجی به پایان رسید.

تیم فرخ شهر هم در بازی نخست خود مقابل هفشجان مغلوب شد اما در بازی دوم خود برابر اردل به پیروزی دست یافت.

مسابقات والیبال قهرمانی و انتخابی جوانان استان در بخش بانوان در سالن شاهد فرخ شهر برگزار شد و این رقابت ها هفته آینده ادامه می یابد.

کد مطلب 4172798

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