توس ، فردوسي و شاهنامه ، هويت ملي ماست

چندين سال است طرح احياي توس درحال اجرا است اما شنيده ها حاكي است فرصت طلبان و انبوه سازان ، در حال خريد زمينهاي توس هستند ، مسوول پروژه توس مي گويد كه ساخت و سازهايي برروي آثار تاريخي توس در حال صورت گرفتن است و اگر جلوگيري نشود زيانهاي جبران ناپذيري به ميراث فرهنگي خواهد زد، آيا كميسيون فرهنگي از طرح مذكورمطلع است ؟

چند وقت پيش كميسيون فرهنگي از طرح « احياي توس» ديدار كرد و از نزديك با موقعيت محل آشنا شد . در ادامه جلسه اي مشترك در كميسيون با حضور استاندار مشهد ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تعدادي از اعضاي كميسيون براي پيگيري مسئله برگزار شد و تصميماتي نيز گرفته شد. ما سعي كرديم اعتبارات بيشتري براي اين طرح از مجلس بگيريم تا با سرعت بيشتري انجام شود ، اما اينكه عملا" تا كنون چقدركار صورت گرفته وچقدر نتيجه داده است من شخصا" نتيجه را ندارم وبايد پيگرشوم و بررسي بيشتري كنم تا بتوانم به شما جواب بدهم.

آيا كميسيون فرهنگي اقدامي براي جلوگيري از سودجويي فرصت طلبان كرده است ؟

اين مسئله تا حدودي بستگي به ميراث فرهنگي استا ن دارد كه چقدر حساسيت منطقه اي از خود نشا ن دهد و استاندا ر خراسان را نسبت به مسئله مذكور حساس و با خود همراه كند .سازمان ميراث فرهنگي در مركز بايد در صورت نياز با كميسيون

احياي توس يك طرح ملي است و همه مسول هستند ، اين حرف درست است . اما بايد به موقعيت طرح و مجري آن توجه داشت . اين بسيار مهم است كه مسوولان منطقه اي چقدر به تحقق اين طرح حساسيت نشان مي دهند فرهنگي مكاتبه و كميسيون را آگاه سازد. احياي توس يك طرح ملي است و همه مسول هستند ، اين حرف درست است . اما بايد به موقعيت طرح و مجري آن توجه داشت . اين بسيار مهم است كه مسولان منطقه اي چقدر به تحقق اين طرح حساسيت نشان مي دهند . انعكاس سريع اينگونه مسايل و پيامدهاي منفي آن توسط مسولان استان و ميراث فرهنگي بسيار مهم است .

مسول پروژه گفته اند در ديدار نمايندگان كميسيون ، اين موضوع مطرح شده است، اما كميسيون شرايط مملكتي را گوش زد كرده ، آيا اين درست است؟

چنين انتظارهايي از نمايندگان مجلس و كميسيون فرهنگي كه وظايف اصلي ديگري دارند و خيلي فرصت ورود به مسايل اجرايي كه متوليان اجراي در جامعه دارند را ندا رد ، انتظار درستي نيست.

اينكه در حقيقت يك دستگاه مسول كه يك مسوليت خاصي براي آن تعريف شده ، بخواهد از مسوليت خود عقب نشيني كند و صورت را متوجه بخش ديگري كند كه در زمينه مذكور مسووليت و زمينه اجرايي ندارد، درست نيست .

ما نسبت به ميراث فرهنگي و آثار باستاني ، ملي و تاريخي كه سرمايه هاي غني و تجديد ناپذيري كه ارزش آنها از نفت هم بالاتر است حساسيت لازم را داريم و در حد توان براي حفاظت آن كوشش مي كنيم .



گفته مي شود بودجه تعلق گرفته به اين پروژ ملي بسيار كم است ؟

اين يك حقيقت است كه هميشه بودجه كمي به كارهاي فرهنگي داده مي شود ، اما ما در كميسيون فرهنگي سعي خود را مي كنيم تا اين ديدگاه اشتباه را تضعيف كنيم . ماهم قبول داريم كه بايد بودجه هاي فرهنگي افزايش يابد .



سرمايه گذاري در توس به دليل وجود حرم مطهر امام رضا (ع) و آرامگاه فردوسي هم بازده اقتصادي دارد هم بازده فرهنگي ، آيا اين امتيازات طرح ملي « احياي توس» را در اولويت توجه كميسيون فرهنگي قرارنمي دهد؟

توس، فردوسي و شاهنامه ، شناسنامه و هويت ملي ما را تشكيل مي دهند . نگاه به اين جايگاه نمي تواند منطقه اي باشد . وقتي مسئله ملي است نگاه هم ملي است . بخصوص كه اين ميراث فرهنگي تجديد ناپذيراست و اگر آسيب ديد ترميم آن هم فايده ندارد . ولي متاسفانه، چون در نگاه كلان كشور به حوزه فرهنگ حساسيت هايي كه در جامعه فرهنگي وجود دارند نيست ، توجه لازم و كافي نمي شود .

نمي توانم بگويم پروژه توس نسبت به كارهاي ديگر كم اهميت تر است ولي بخش هايي كه مسوليت اجرايي مستقيم اين بخش را د مثل سازمان ميراث فرهنگي به عنوان مسولان اجرايي بر عهده دارند ، بايد حساسيت و تلاش كافي از خود نشان دهند و آنچه ازعهده كميسيون بر مي آيد را ، بخواهند، ماهم آنچه در توانمان است انجام مي دهيم .