زنگ خطر برای رئیس جمهور جنجالی/سکته ترامپ در آلاباما

خبرگزاری مهر- گروه بین‌الملل، حنیف غفاری: شکست جمهوریخواهان در انتخابات ایالتی «آلاباما» و راهیابی یک سناتور دموکرات دیگر به مجلس سنای آمریکا، زنگ خطر را برای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده به صدا در آوده است.

«روی مور» نامزد مورد حمایت ترامپ در این انتخابات، با اختلاف حدود ۲۰ هزار رای از «داگ جونز» نامزد حزب دموکرات، شکست خورد. این درحالی بود که ترامپ نهایت تلاش خود را برای حمایت از مور در انتخابات آلاباما صورت داد. بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا، شکست روی مور را به مثابه شکست مشترک ترامپ و جمهوریخواهان در انتخابات اخیر ارزیابی می‌کنند. در این خصوص، نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه انتخابات ایالتی آلاباما می تواند پیش‌درآمدی برای شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در سال پیش رو (۲۰۱۸) قلمداد شود. هم‌اکنون تعداد سناتورهای دموکرات در سنای آمریکا به ۴۹ نفر رسیده است. این نسبت می تواند در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در سال آینده دگرگون شود.

به عبارت بهتر، در صورتی که جمهوریخواهان اکثریت سنا را از دست بدهند، قدرت ترامپ بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی در تقابل با سنای آمریکا به شدت کاهش خواهد یافت. این مسئله ای است که ترامپ و «مایک پنس» معاون وی به شدت نسبت به تحقق آن هراسان هستند.

نکته مهم‌تر اینکه حتی برخی سناتورهای حزب جمهوریخواه مانند «جان مک کین»، «رند پال» و غیره، انتقادات شدیدی نسبت به رویکرد ترامپ در حوزه سیاست داخلی و خارجی دارند. بدیهی است که این مسئله، ترامپ را در وضعیتی بدتر نسبت به شرایط فعلی قرار خواهد داد.

نکته دیگر اینکه ایالت آلاباما، از ایالات جنوبی و محافظه‌کار در ایالات متحده آمریکا محسوب می شود که آرای مردم آن به صورت سنتی معمولا به سود حزب جمهوریخواه به گردش در می آید. شکست روی مور(بخوانید شکست ترامپ) در این ایالت نشان می دهد که حتی تعداد زیادی از طرفداران حزب جمهوریخواه نیز حاضر نیستند برای بار دوم آرای خود را به حساب ترامپ واریز کنند.

در چنین شرایطی، جمهوریخواهان و خصوصاً جمهوریخواهان سنتی به شدت نگران افزایش هزینه های حضور ترامپ در کاخ سفید برای حزب متبوع خود هستند. اگرچه ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرد تعلقی به حزب جمهوریخواه ندارد و حتی حاضر است به عنوان نامزدی مستقل در انتخابات حضور پیدا کند، اما در نهایت با حمایت حزب جمهویخواه و به عنوان نامزد نهایی این حزب به مصاف «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات رفت.

نکته سوم اینکه شکست جمهوریخواهان در ایالت آلاباما، یکی از کم هزینه‌ترین پیروزی‌های حزب دموکرات در عرصه انتخابات محسوب می شود. حزب دموکرات که عملا نتوانسته است کارآمدی خود را در صحنه سیاسی و اجرایی ایالات متحده به اثبات برساند، در سایه مانور بر روی نقاط ضعف ترامپ و جمهوریخواهان توانسته است بخش زیادی از آرای افراد ناراضی از ترامپ را به سود خود به گردش در آورد.

هم اکنون کمتر از یک‌سال به برگزاری انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا زمان باقی است. دموکراتها امیدوار هستند با استناد به تداوم شرایط موجود بتوانند اکثریت کنگره (سنا و حتی مجلس نمایندگان) را در دست گرفته و به این وسیله، زمینه را برای شکست نهایی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ فراهم کنند.

در هر حال، پس از شکست اخیر ترامپ، شاهد تشدید مجادله سران حزب جمهوریخواه و کاخ سفید بر سر سیاست‌های ترامپ خواهیم بود- موضوعی که تبعات خود را به زودی در معادلات سیاسی ایالات متحده نشان خواهد داد.