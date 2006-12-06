با اعضای گروه موسیقی فرهنگستان هنر مشورتی نشده است

مدیر گروه موسیقی فرهنگستان هنرضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تشکیل کلاس آموزش آواز با نظارت و محوریت استاد شجریان بسیارخوب است و قطعا برگزاری کلاسهای آموزشی برای اعتلای فرهنگ موسیقی ایران مفید است؛اما نسبت به نحوه تشکیل این کلاس از سوی معاونت هنری فرهنگستان هنرمعترض هستم .

"مجید کیانی" درادامه به داوری ها در تشکیل کلاس آواز اشاره کرد وگفت:فرهنگستان هنر بدون مشورت با گروه موسیقی این مجموعه اقدام به برگزاری کلاس آموزشی آواز کرده است و با تشکیل تیمی تحت عنوان داورمجموع فرم های رسیده به معاونت هنری را ارزیابی و نتیجه اولیه را اعلام کرده اند واین در حالی است که داوری مربوط به جشنواره های رقابتی است و عنوان داوردر این مقوله مناسب نیست چون مسابقه ای درکارنبوده تا داوری وجود داشته باشد .

این پژوهشگر و نوازنده سنتور درپایان خاطر نشان کرد: در نهایت معتقدم که تشکیل چنین کلاس هایی از سوی معاونت فرهنگی فرهنگستان هنراقدامی غیرکارشناسی بوده و درست تر این بود که قبل ازهر حرکتی با اعضای گروه موسیقی این مجموعه مشورت و هماهنگی می کردند.