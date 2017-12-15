به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرویس امنیتی روسیه از بازداشت گروهی ۷ نفره از اعضای وابسته به داعش خبر داد که قصد داشتند فردا شنبه ۱۶ دسامبر در شهر «سن‌پترزبورگ» دست به عملیات تروریستی بزنند.

گفتنی است این افراد که در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۴ دسامبر بازداشت شدند، از سوی رهبران داعش هدایت شده و ابزار ارتباطی آنها نیز شبکه اجتماعی «تلگرام» بوده است.

این افراد ظاهرا قصد بمب‌گذاری در اماکن مذهبی و مراکز شلوغ سن‌پترزبورگ را داشته‌اند.

در جریان بازداشت این افراد، یک آزمایشگاه ساخت مواد منفجره نیز کشف و منهدم شد.