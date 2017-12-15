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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۱

یک عملیات تروریستی در «سنت‌پترزبورگ» روسیه خنثی شد

یک عملیات تروریستی در «سنت‌پترزبورگ» روسیه خنثی شد

دستگاه امنیتی روسیه از بازداشت ۷ عضو داعش خبر داد که قصد داشتند فردا شنبه شهر سنت‌پترزبورگ را به صحنه حوادث تروریستی تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرویس امنیتی روسیه از بازداشت گروهی ۷ نفره از اعضای وابسته به داعش خبر داد که قصد داشتند فردا شنبه ۱۶ دسامبر در شهر «سنپترزبورگ» دست به عملیات تروریستی بزنند.

گفتنی است این افراد که در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۴ دسامبر بازداشت شدند، از سوی رهبران داعش هدایت شده و ابزار ارتباطی آنها نیز شبکه اجتماعی «تلگرام» بوده است.

این افراد ظاهرا قصد بمب‌گذاری در اماکن مذهبی و مراکز شلوغ سن‌پترزبورگ را داشته‌اند.

در جریان بازداشت این افراد، یک آزمایشگاه ساخت مواد منفجره نیز کشف و منهدم شد.

کد مطلب 4172835
مریم خرمایی

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