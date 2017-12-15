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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۹

درجریان درگیری با صهیونیستها اتفاق افتاد؛

شهادت ۲ جوان فلسطینی در نوار غزه/ده‌ها نفر زخمی شدند

شهادت ۲ جوان فلسطینی در نوار غزه/ده‌ها نفر زخمی شدند

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ۲ جوان فلسطینی امروز جمعه در شجاعیه واقع در شرق غزه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که یاسر سکر جوان ۳۲ ساله فلسطینی امروز جمعه در شجاعیه واقع در شرق غزه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. این در حالی است که ابراهیم ابو ثریا جوان ۲۹ ساله فلسطینی نیز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در نوار غزه به شهادت رسید.

از سوی دیگر، این وزارتخانه اعلام کرده است: در جریان درگیری صهیونیستها با معترضان فلسطینی در نوار غزه که در حمایت از قدس تظاهرات کرده بودند، ۸۵ نفر به شدت زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرده است: در این درگیری ها دهها شهروند فلسطینی به دلیل استنشاق گازهای سمی شلیک شده توسط صهیونیستها دچار حالت خفگی شدند.

گفتنی است، امروز به مناسبت «جمعه خشم» مردم فلسطین در اقصی نقاط اراضی اشغالی در حمایت از قدس اشغالی و محکومیت اقدامات آمریکا علیه این شهر، تظاهرات سراسری برگزار کردند.

کد مطلب 4172840

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