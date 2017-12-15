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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۳

آمریکا شرایط سفر به این کشور را دشوارتر می‌کند

آمریکا شرایط سفر به این کشور را دشوارتر می‌کند

آمریکا از ۳۸ دولتی که اتباع‌شان بدون روادید عازم این کشور می‎شوند خواست نظارت بیشتری بر آنها داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، دولت ترامپ امروز جمعه از ۳۸ کشوری که شهروندان آنها برای ورود به خاک ایالات متحده نیازمند دریافت روادید نیستند، خواست تا غربالگری و نظارت بیشتری بر اتباع خود پیش از سفر به آمریکا داشته باشند.

طبق قوانین جدید آمریکا این ۳۸ کشور باید تضمین کنند که در هنگام رصد اتباع خود، اطلاعات مبارزه با تروریسم آمریکا را لحاظ می‌کنند.

از میان این ۳۸ کشور، ۲ کشور که اتباع‌شان اقامت بیشتری در آمریکا دارند، باید یک ستاد روابط عمومی ایجاد کنند تا آنهایی را که به ایالات متحده سفر می‌کنند، برای بازگشت به موقع به وطن، ترغیب کنند.

کد مطلب 4172867
مریم خرمایی

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