حفظ میراث و فرهنگ بومی منطقه وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عادل پور عصر امروز در آیین افتتاحیه نخستین اقامتگاه بوم گردی خرمشهر در روستای روئیس طعمه مینوشهر اظهار کرد: با توجه به هجوم به ارزش‌های و میراث اسلامی و عربی باید آداب و سنن مطابق با حدود دینی را حفظ کرد.

وی افزود: میان مردم عرب خوزستان آداب و سنن بسیاری وجود دارد که بسیاری از آنها مطابق موازین دینی است و تطبیق این عادات با حدود شرعی وظیفه ماست و اگر مطابق بود باید آن را بروز داد.

امام‌جمعه مینوشهر در ادامه به افتتاح مضیف دیراوی در مینوشهر که نخستین اقامتگاه بوم گردی خرمشهر است اشاره و آن را نخستین حرکت در راستای حفظ فرهنگ بومی دانست.

وی همچنین از این پروژه به عنوان اقدامی در راستای معرفی گردشگری جامعه اسلامی یاد کرد و افزود: شناسایی و شناخت گردشگری اسلامی نیز یک وظیفه است.

حجت‌الاسلام عادل پور، راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی را عاملی در ایجاد اشتغال خواند و گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه فرهنگ‌ها به نوعی بزرگ‌ترین زمینه جهاد است چرا که فرصت شغلی برای جوانان ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر نخستین اقامتگاه بوم گردی به مساحت دو هزار متر که قرار است اقامتگاه سنتی باشد با نام مضیف دیراوی و با حضور مسئولان در روستای روئیس طعمه مینوشهر افتتاح شد.