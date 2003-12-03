كره جنوبي نيروهاي خود را در عراق افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،" روموهيون " رئيس جمهوري كره جنوبي عليرغم كشته شدن دو مهندس كره جنوبي در عراق اعلام كرده است كه براي افزايش نيرو به اين كشور برنامه هايي دردست تدوين دارد .

رئيس جمهوري كره جنوبي در ادامه با اشاره به اينكه دولت تصميم خود را در اين زمينه اتخاذ كرده ، ابراز اميدواري كرد كه پارلمان با افزايش تعداد نيروهاي نظامي اين كشور در عراق موافقت نمايد .

بر اساس گزارشهاي رسيده دولت كره جنوبي پس از كشته شدن دو تبعه خود در عراق تحت فشارهاي زيادي قرار گرفت و مردم خواستار بازگشت هرچه زودتر نيروهاي كره اي حاضر در اين كشور شدند.

گفتني است كه دولت كره جنوبي ماه گذشته اعلام كرده بود به منظور مشاركت در بازسازي عراق در نظر دارد حدود 3 هزار نيروي نظامي ديگر به اين كشور اعزام كند كه شماري از اين تعداد را پزشكان و مهندسان كره اي تشكيل مي دهند .

