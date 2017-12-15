کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بنر درب ورودی کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز که توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز نصب شده آمده است: نظر به اتمام اجاره نامه در مورخه ۹۶/۹/۲۳ و عدم تمایل تمدید اجاره نامه توسط مستاجر محترم درب ورودی و کلیه درب کارگاه ها و ساختمان ها و ... شرکت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی از ورشکستگی شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اجرای قوانین و مقررات ورشکستگی مهر و موم و پلمب گردید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از این ورود کارگران و سایر اشخاص به داخل شرکت ممنوع بوده و در صورت ورود و شکستن یا محو پلمب جرم بوده و وفق قانون مجازات اسلامی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم به حبس می گردند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت در ششم اردیبهشت امسال با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعلام کرد:شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی صنعتی ایران براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز ورشکسته و اداره امور آن در ید اداره و امور ورشکستگی تبریز است.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در شهر تبریز که در سال های گذشته از گروه صنعتی تراکتور سازی ایران جدا شده، ورشکست شد.

بر این اساس سهراب رسته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت با ارسال نامه‌ای به صابر جعفروند آذر رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعلام کرد: «احتراما عطف به نامه ۱۲۲/۱۹۹۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ در خصوص آخرین وضعیت ماشین‌آلات تراکتورسازی صنعتی ایران به استحضار می‌رساند همانگونه که طی نامه ۳۵۵/۱۴ مورخ ۹۵/۱/۱۷ ارسالی به سازمان بورس از طریق سازمان کدال اعلام شد، شرکت فوق براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز ورشکسته اعلام و اداره امور شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در ید اداره تسویه و امور ورشکستگی تبریز می‌باشد که موضوع در مجامع سالیانه مورخ ۹۵/۱/۳۱ و ۹۶/۱/۳۰ به اطلاع سهامداران محترم رسیده و همچنین در گزارش حسابرسی نیز منعکس می‌باشد، لذا هرگونه اطلاعات درخواستی با توجه به وضعیت موجود برابر ضوابط قانون تجارت باید از طریق مکاتبه با اداره تسویه و امور ورشکستگی تبریز انجام شود.

بعد از این نامه گفته می شود آگهی فروش این کارخانه از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز منتشر شده اما آیا این کارخانه به فروش رفته یا نه و خریدار آن چه کسی است خبری در دست نیست.

ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران یکی از شرکت های بود که در اواخر سال ۱۳۷۰ از تراکتور سازی تفکیک شد و با تملک تعدادی از کارگاه های آن شرکت و خرید تجهیزات و ماشین آلات به منظور ساخت، تولید، فروش، واردات و صادرات انواع ماشین آلات صنعتی و ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری جهت توسعه و تکمیل واحد ها و صنایع وابسته تاسیس شد و از اول سال ۱۳۷۱ شروع به فعالیت نمود.