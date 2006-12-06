مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: درمان مددجویان روستایی ، ساخت مسکن مددجویان ، کمک هزینه جهیزیه به زوج های جوان ، تحت پوشش کمیته امداد از جمله طرح های کمیته امداد مازندران است که در سفر رئیس جمهوری به این استان محقق خواهد شد.

علی اکبر سفری ادامه داد: بیش از 60 درصد جمعیت مددجوی استان روستاییان هستند که در این سفر مطرح شد برای مددجویان روستایی امکان احداث مسکن در شهرها فراهم گردد و در صورت تصویب هیئت دولت در مازندران 2000 واحد مسکونی برای مددجویان ساخته خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران همچنین از احداث 20 واحد مسکونی برای مددجویان استان در سفر رئیس جمهوری به مازندران خبر داد و گفت: این واحدهای مسکونی به صورت رایگان در اختیار مددجویان قرار می گیرد.