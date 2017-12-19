سرمای هوا بیخ گوش بی خانمان های غرب تهران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فقدان گرمخانه در شهرستان های مهاجرپذیر مانند بهارستان و رباط کریم از کاستی‌هایی به شمار می‌رود که ضرورت تأمین آن برای چنین مناطقی با جمعیت انبوه و مشکلات اجتماعی متعدد، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

به‌طور طبیعی منطقه‌ای با چنین مختصات و ویژگی‌هایی، با تنوع فرهنگی فراوانی مواجه است که طبق یک قاعده اجتماعی، نرخ آسیب‌ها و معضلات فرهنگی در آن بیش از مناطق دیگر به چشم می‌خورد، اساساً شهرهای مهاجرپذیر به‌واسطه رشد ناگهانی و روزافزون جمعیت، ازلحاظ زیرساخت‌های شهری، عمرانی، تفریحی، فرهنگی، رفاهی، ورزشی و... با ضعف‌هایی روبرو است و عدم همسانی میزان امکانات موجود با جمعیت مستقر، شرایطی را ایجاد می‌کند که طبیعتاً امکان بروز آسیب‌ها و نارسایی‌ها در آن تشدید می‌شود.

شهرستان های رباط کریم و بهارستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در حوزه‌های گوناگون با کمبودها و محدودیت‌های بی‌شماری مواجه است که فقدان گرمخانه، مشتی نمونه خروار از کاستی‌ها و ضعف‌های زیربنایی و روبنایی در این خطه از غرب استان تهران به شمار می‌رود، کاستی هایی که سبب شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، نماینده شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مراسم افتتاحیه مدرسه کمیساریای سازمان ملل بهارستان که با حضور نماینده ویژه سازمان ملل در ایران برگزار شد، بگوید: فکر نمی کنم، در جهان شهرستانی با محرومیت بهارستان باشد.

اگر احداث گرمخانه در بهارستان و رباط کریم دو یا حتی یک دهه پیش، الزام‌آور به نظر نمی‌رسید اما آسیب‌های اجتماعی فعلی این خطه، تأمین این نیاز را اجتناب‌ناپذیر ساخته تا در قالب آن، متکدیان و برخی معتادان بی‌خانمان در آن حضور و از امکانات نسبی آن بهره‌مند شود تا در گام نخست و در مشکلات بی‌شماری که چنین طیف‌ها و گروه‌هایی از جامعه با آن مواجه هستند تا حدودی هرچند اندک، کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود و از سوی دیگر حضور علنی آن‌ها در سطح شهر را با آن وضعیت نامساعد خاص تا حدی کنترل و مهار کند.

البته ،این اقدامات به‌عنوان اقدامات پیشگیرانه در حالی است که در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند باید تفاوت‌هایی را میان محل استقرار متکدیان با معتادان قائل شد که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت، فارغ از ضرورت تفکیک این دو گروه آسیب‌پذیر اجتماعی، جامعه شناسان و آسیب شناسان مسائل اجتماعی بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که در صورت پراکندگی چنین افراد یا گروه‌هایی اعم از معتاد یا متکدی در شهر و عدم استقرار و اسکان آن‌ها در مکانی مشخص، بروز عوارض و پیامدهایی مخرب در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و بعضاً امنیتی برای شهر و ساکنان آن، اجتناب ناپذیر نخواهد بود.

ظرفیت ۳۰ نفره گرمخانه رباط کریم و ساخت ۲ گرمخانه در پرند تا پایان سال

سرپرست معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص با بیان این که رباط کریم یک مرکز گرمخانه با ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر دارد، می‌گوید: معمولا در فصول گرم سال ۱۴ الی ۱۵ نفر به این گرمخانه ها مراجعه می کنند و این تعداد در فصول سرد سال به ۳۰ الی ۳۲ نفر می رسد.

وی افزود: در این مرکز، علاوه بر خدماتی که ارائه می شود، یک پزشک نیمه وقت نیز مستقر است، که اگر نیاز به درمان باشد، در محل حضور داشته باشد و اگر مورد مشکوکی بود، آن را به شبکه بهداشت و درمان رباط کریم اطلاع دهد، در این مرکز دوش آب گرم، وسایل و لوازم بهداشتی، لباس و خدماتی از این دست، به مراجعه کنندگان ارائه می شود.

محمد ارجستانی تأکید کرد: علاوه بر این یک گرمخانه دیگر نیز در شهر پرند احداث خواهد شد، که مقدمات اولیه آن با شهرداری پرند بسته شده و قبل از پایان سال مرکز مذکور به بهره برداری می رسد، در ضمن یک مرکز «ام. ام. تی» نیز در شبکه بهداشت رباط کریم وجود دارد، که خدماتی از قبیل دادن متادون به افرادی که تحت درمان هستند، معاینات اولیه، پیشگیری و سرنگ در اختیار این افراد قرار داده می شود.

علاوه بر این، ارجستانی می‌گوید: یک مرکز معتادین متجاهر نیز در شهرستان داریم، که ظرفیت پذیرش ۸۰ نفر معتاد متجاهر و کارتن خواب را دارد، اما خدا را شکر رباط کریم در این زمینه گرفتاری پیچیده ای ندارد و غالبا افرادی که از شهرستان های دیگر به رباط کریم مهاجرت می کنند، چنین مشکلاتی دارند که در این مرکز نگهداری می شوند و تعداد آن ها معمولا حدود ۱۵ نفر است.

وجود کلونی های افراد آسیب پذیر در شهرک آبشناسان

وی سپس به اقدامات انجام شده برای کاهش آسیب های اجتماعی که منجر به کارتن خوابی و اعتیاد می شود، اشاره کرد و ادامه داد: در پرند، با توجه به این که آپارتمان ها ۳۰ واحدی، ۴۰ واحدی و ۸۰ واحدی هستند، دسترسی گروه مشاورین آموزشی به این افراد راحت تر است و طرحی به نام «نشاط عمومی» با همکاری ادارات بهزیستی، شبکه بهداشت و ورزش و جوانان در مجتمع های مسکونی پرند در حال اجرا است، که هر روز صبح یک مربی به این مجتمع ها فرستاده می شود و کلاس های ورزش همگانی برگزار شده و در هر مجتمع به طور متوسط ماهانه ۲ جلسه کلاس مشاوره برای افرادی که به هر دلیلی مشکلاتی دارند برگزار می شود.

سرپرست معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری رباط کریم در پاسخ به این سوال که با توجه به پایین بودن همبستگی اجتماعی در شهر پرند به دلیل مهاجر پذیر بودن این شهر، چه اقداماتی در جهت آموزش این افراد و افزایش همبستگی اجتماعی انجام شده است، می‌گوید: در خانه های بهداشت محله ها، آموزش های روانشناسی به طور مرتب در حال برگزاری است، علاوه بر آن نیز ما با همکاران شهرداری، جشن های محلی را به مناسبت های ملی، بومی، تقویمی و مذهبی برگزار می کنیم، به عنوان مثال گاهی به بهانه کتابخوانی جشن برگزار کرده و جوایزی داده می شود و سعی در افزایش سرمایه های اجتماعی ساکنان این مجتمع ها داریم.



وی افزود: ما به بهانه گردهمایی های متعدد سعی داریم مردم را بیشتر از گذشته درگیر امور اجتماعی کنیم.

ارجستانی با اشاره به افتتاح ۲ فرهنگ سرا در پرند افزود: این ۲ فرهنگ سرا به تازگی افتتاح و تحویل اداره ارشاد رباط کریم شده است، که در اختیار ۲ سازمان مردم نهاد برای برگزاری زنجیره ای مراسم گوناگون و تورهای یک روزه داخل و خارج از شهرستان و نیز مسابقات زنانه مانند طناب کشی شده است، اما با توجه به این که شهر تازه تاسیس است، احتمال می دهیم در حوزه مشارکت های اجتماعی در آینده اتفاقات خوبی بیفتد.

وی بر تامین اعتبار در کمیته امداد و بهزیستی، ورزش و جوانان و شبکه بهداشت تاکید کرد و گفت: رباط کریم کم برخوردارترین شهرستان استان تهران است و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر اتباع بیگانه در این شهرستان حضور دارند، ما در برخی نقاط شهرستان به ویژه شهرک آبشناسان کلونی افراد آسیب پذیر را داریم و باز تولید نوعی آسیب در این مناطق رخ می دهد و نیاز مبرم به حضور دستگاه های حمایتی وجود دارد.

نقاط آلوده بهارستان پایش محیطی برای سامان دهی کارتن خواب ها می شود

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان نیز در خصوص سامان دهی معتادان متجاهر و کارتن خواب ها در بهارستان به خبرنگار مهر گفت: پاکسازی نقاط آلوده و پایش محیطی به منظور ساماندهی افراد کارتن خواب و معتاد متجاهر از سطح معابر، پارکها ، فضاهای سبز ، حاشیه رودخانه شادچای و زیر پل ها بایستی انجام شود.

سید حبیب موسوی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود، تا معتادین متجاهری که توسط بخشداری ها، نیروی انتظامی، بهزیستی ، شبکه بهداشت و درمان ، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها و دهیاری ها جمع آوری و سامان دهی می شوند، پس از بهبود بتوانند شغلی داشته و به بدنه اجتماع باز گردند، که در این راستا همکاری و مشارکت همه مردم نیاز است.



وی سپس در خصوص آموزش دانش آموزان و اولیای دانش آموزان با اثرات مواد مخدر و قرص های روان گردان تاکید کرد و گفت: در سطح شهرستان برنامه های آموزشی مناسبی طرح ریزی شده و در حال اجرا است.

به نظر می رسد، با اجرای آموزش های تخصصی تر و فراگیر و افزایش سرمایه ها و همبستگی های اجتماعی در شهرستان های مهاجرپذیر و نیز سامان دهی معتادان متجاهر و کارتن خواب ها در این شهرستان ها، می توان تا میزان قابل توجهی از بروز آسیب های کاست.