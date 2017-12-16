احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان روز جمعه در اصفهان در حالی با قهرمانی و نایب قهرمانی تیم‌های ایرانی به پایان رسید که سومین نماینده ایران در این رقابت‌ها، نماینده کشتی استان قم بود که به مقام ششم رسید.



وی افزود: تیم کشتی شهدای مدافع حرم قم که با کسب مقام سوم لیگ کشتی باشگاه‌های کشور به عنوان یکی از ۳ نماینده ایران در مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان شرکت کرده بود در نهایت با شکست برابر حریفی از روسیه به مقام ششم این رقابت‌ها رسید.



دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: شاگردان روح الله میکاییلی در تیم شهدای مدافع حرم قم که با تیمی بدون کشتی گیر خارجی وارد این مسابقات شده بودند در آخرین مسابقه خود در این پیکارها روز جمعه در مسابقه برابر کسب عنوان پنجمی ۸ بر ۲ برابر مسکو روسیه شکست خورد و به مقام ششم رسید.



رضایی بیان داشت: تیم شهدای مدافع حرم قم پیش از رسیدن به این مسابقه برابر تیم دیناموی ارمنستان به میدان رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد و شانس کسب رتبه پنجم این رقابت‌ها را به دست بیاورد که این فرصت با شکست برابر تیم روسی از دست رفت.



وی عنوان کرد: تیم شهدای مدافع حرم قم در دور گروهی این رقابت‌ها در اولین مسابقه ۸ بر ۲ برابر تیم جورجین کلاب گرجستان شکست خورد اما در دومین مسابقه برابر تیم تاجیک ایر تاجیکستان به برتری رسید در حالی که حضور در این رقابت‌ها تجربه خوبی برای کشتی گیران جوان قمی بود و بدین ترتیب پرونده دومین حضور کشتی قم در این رویداد باشگاهی بسته شد.



دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: این مسابقات در حالی با قهرمانی تیم بیمه رازی به پایان رسید که در ترکیب این تیم علی اکبر حیدری کشتی گیر دسته ۹۴ کیلوگرم استان قم نیز حضور داشت.