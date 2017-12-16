حجتالاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۹۳ هیئت مذهبی بانوان در استان زنجان خبر داد و گفت: این تعداد هیئت در طول سال فعال هستند.
وی به فعالیت هیئتهای مذهبی بانوان در شهرستان زنجان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این هیئتها بسیار فعال بوده و هیئت های مذهبی بانوان به لحاظ محتوایی تمام شئون را در زنجان رعایت کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان بابیان اینکه در چند سال اخیر مداح زن در شهرستان زنجان نداشتیم، ابراز کرد: در سه سال اخیر ۲۰ الی ۳۰ مداح زن در سامانه تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان ثبت نام کرده و فعالیت میکنند.
خسروی بر شناسایی و ساماندهی جلسات خانگی بانوان در شهرستان زنجان تأکید و گفت: شناسایی و ساماندهی و نظارت بر جلسات خانگی بانوان به خوبی دنبال میشود و نظارت را هم از جلسات خانگی بانوان را در برنامه داریم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان یادآور شد: حضور زنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی در شهرستان زنجان به خوبی قابلمشاهده است و طبق منویات مقام معظم رهبری نقش بانوان در رشتههای مختلف نشاندهنده حضور زن مسلمان در جامعه است.
وی تصریح کرد: هیئتهای مذهبی بانوان در شهرستان زنجان در مجالس مذهبی نسبت به تقویت حجاب و عفاف، فرهنگ ایثار و شهادت، ارزشهای دینی و قرآنی و سبک زندگی اسلامی فعالیت لازم رادارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان برای ارتقای سطح دینی بانوان در هیئتهای مذهبی در طول سال برنامهریزی لازم را دارد.
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