گازگرفتگی جان ۳ نفر را در استان همدان گرفت

حبیب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته ۱۸۱ مورد مسمومیت بادر استان همدان CO گاز گزارش شد و ۱۵ نفر نیز بر اثر این مسمومیت جان خود را از دست دادند، گفت: طی ۸ ماه نخست سال گذشته، ۵۵ مورد مسومیت با منواکسیدکربن و دو فوتی گزارش شده در حالی که در سال جاری و در این بازه زمانی ۵۲ مورد گازگرفتگی گزارش شده و ۳ نفر فوت کرده‌ اند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان همدان باتاکید براینکه شهروندان باید از استاندارد بودن و نصب صحیح وسایل گرمایشی توسط افراد متخصص اطمینان یابند، گفت: گاهی دیده شده برخی بدون استفاده از لوله بخاری، این وسیله گرمایشی را روشن می کنند درحالی که باید از خارج شدن دود مطمئن شد.

معصومی با بیان اینکه خانواده ها باید از باز بودن مسیر کلاهکی که در پشت بام قرار می گیرد، مطمئن باشند، چرا که ممکن است گاهی پرنده ها در آنجا لانه کنند و یا اجسام خارجی دیگری آن را مسدود کرده باشد، گفت: علامت مشخصه خروجی دود این است که لوله بخاری در زمان کار کردن داغ می شود.

وی بابیان اینکه CO یا همان منواکسیدکربن بسیار خطرناک است و قدرت ترکیبش با هموگلوبین چندین برابر اکسیژن است و جای اکسیژن را می گیرد و با هموگلوبین ترکیب می شود، گفت: اگر فرد این گاز را استشمام کند، حالت خواب آلودگی، سرگیجه، سردرد، کاهش هوشیاری، تپش قلب، خستگی و کوفتگی بدن به او دست می دهد و بعد از آن فرد مسموم در حالتی قرار می گیرد که نمی تواند کار خاصی انجام دهد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان همدان تأکید کرد: در مواجهه با افرادی که دچار گاز گرفتگی شده اند باید ابتدا پنجره ها را باز کنید و بعد از آن فرد را به فضای آزاد منتقل کرده و با ۱۱۵ تماس بگیرید.

معصومی در ادامه اضافه کرد: این رویدادها بیشتر در باغ و خانه باغی ها و در مکان هایی که از وسایل غیراستاندارد استفاده می کنند، روی می دهد.