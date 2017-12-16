ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان یکی از سیاست های آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی صبح امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح درمانگاه فرهنگیان در اهواز اظهار کرد: درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان اهواز یکی از پیشرفته ترین درمانگاه هایی است که برای خدمت رسانی به فرهنگیان در استان خوزستان تاسیس و راه اندازی شد.

وی افزود: یکی از مهمترین ویژگی های راه اندازی این درمانگاه، استفاده از منابع مالی غیردولتی است. با تمهیداتی که در این زمینه به کار گرفته شد، شاهد افتتاح این درمانگاه هستیم. امیدواریم با خدمات و تعرفه های مناسبی که در اختیار فرهنگیان در این درمانگاه عرضه می شود، شاهد ارتقای رضایت فرهنگیان باشیم.

بطحایی عنوان کرد: یکی از سیاست هایی که آموزش و پرورش دنبال می کند، ارائه خدمات رفاهی و درمانی مناسب برای فرهنگیان است تا بتوانیم در شان یک فرهنگی در کشور به آنها خدمات ارائه کنیم. برنامه های توسعه ای بسیار خوبی در استان و کشور در دست اجرا است که امیدوارم در آینده ای نه چندان دور، شاهد جهش بخش رفاهی و خدمات درمانی برای فرهنگیان در کشور خواهیم بود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: به دلیل ممنوعیت های قانونی که وجود دارد، از بخش اعتبارات دولتی نه اعتباری برای انجام چنین کارهایی وجود دارد و نه اجازه ای که بتوان چنین مراکزی را احداث کرد. آنچه که در حال اتفاق افتادن است، این مراکز از محل منابع داخلی استان ها و خیرانی که مشارکت می کنند، احداث می شوند.

بطحایی بیان کرد: امیدواریم با طبع بلندی که خیرین دارند به همراه منابع داخلی استان ها، بتوانیم شاهد افتتاح چنین مراکزی باشیم. ضمن اینکه در کل کشور در یک سال آینده مراکز متعددی افتتاح خواهد شد



