احسان جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر طبق سیاست های وزارت علوم دولت نهم انجمن های علمی دانشجویی مورد توجه قرار گرفتند و با هدف علمی شدن مواضع دانشجویی اعتبارات و پشتیبانی های خوبی از انجمن های علمی دانشجویی صورت گرفته است.

فعال اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی بیولوژی و بیوتکنولوژی دانشجویان افزود: دانشجویان باید گفتمان های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را در قالب علمی بگنجانند و اظهارات خود را مستند و مستدل ارائه کنند. در این صورت است که کمیته انضباطی دیگر خطری ندارد.

وی با بیان این فعالیت های صنفی و سیاسی در رکود است، گفت: وقتی دانشجویان می بینند در برابر اعتراض صنفی اقدامی صورت نمی گیرد و مطالبات آنها به جایی نمی رسد به این معنی است که صدای دانشجو دارای ضمانت اجرایی نیست بنابراین دانشجوی بی صدا ترجیح داده می شود به دانشجویی که می اندیشد و نقد می کند.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: جنبش دانشجویی آینده از آن کسانی است که به دنبال تولید علم کاربردی برای کشور هستند و بیش از آنکه به مشکلات صنفی 4 ساله دوران تحصیل فکر کنند به دنبال ایجاد مشخصه های یک کارآفرین مانند جسارت، ریسک پذیری و ایده مندی در خود هستند.