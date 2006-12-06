معرفی کمیته سه نفره فیفا به فوتبال ایران / مخالفت با حضور یکی از نمایندگان فدراسیون بین المللی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی فوتبال در زمان تعلیق فعالیتهای بین المللی فوتبال ایران سه شرط را برای رفع محرومیت اعمال شده پیش روی فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی کشورمان قرار داده بود، که از آن به عنوان نقشه راه یاد می شود و موارد آن به شرح زیر است :

1- تشکیل کمیته ساماندهی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که ترکیبی از نفرات مستقل و مورد اعتماد فیفا و AFC خواهند بود. نفرات کمیته فوق را این دو نهاد تعیین خواهند کرد.

2- تهیه اساسنامه جدید اصلاح شده بر اساس اساسنامه فیفا.

3- برگزاری انتخابات جدید تحت نظر فیفا و AFC پس از تایید نهایی اساسنامه ای که در بالا به آن اشاره شد.

فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا در انتخاب و تشکیل کمیته ساماندهی فدراسیون فوتبال ایران و ناظران معتمد خود برای برگزاری انتخابات جدید افرادی را برگزیده اند که سابقه فعالیت در فوتبال آسیا را داشته و جز مسئولان کمیته های مختلف AFC در سالهای اخیر بوده اند. کمیته مدنظر آنها را محسن صفایی فراهانی (ریاست اسبق فدراسیون فوتبال)، مهدی خبیری( دبیر کل اسبق فدراسیون فوتبال) و حسن غفاری( مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال) معرفی کرده است.

مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی که موافقت خود را با عمل به نقشه راه فیفا ابراز داشته اند و در تلاش هستند تا هرچه سریعتر به وضعیت موجود فوتبال ایران پایان دهند تنها درنوع انتخاب کمیته ساماندهی با این نهاد جهانی اختلاف نظر دارند.

در این مورد گفته می شود مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال چندان موفق حضور صفایی فراهانی در گروه سه نفره فیفا و کنفدراسیون فوتبال نیستند و خواستار جایگزینی فرد دیگری در این کمیته شده اند.

این مخالفت در شرایطی به صورت غیر رسمی صورت گرفته است که سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال هنوز پاسخی به این درخواست فیفا نداده اند و مشخص نیست که فدراسیون بین المللی فوتبال بر موضع خود مبنی بر حضور این سه نفر در مجمع فدراسیون فوتبال ایران اصرار خواهد داشت یا احتمال تغییر در این نفرات وجود دارد.