به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهرستان یزد در پنجمین جلسه این شورا با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم شهرستان یزد، بیکاری فارغ‌التحصیلان است، اظهار داشت: منابع انسانی بومی پس از فارغ التحصیلی به اشتغال نیاز دارند که متاسفانه نیروی انسانی بومی به شهرها و کشورهای دیگر رفته و کشور از وجود آنها بی‌بهره است.

حمیدرضا قمی بیان کرد: کسب و کار نوین کشور دارای ضوابط و مشکلاتی است که موجب دلسردی جوانان کارآفرین می شود که این مسئله را باید به دستگاه های مرتبط انعکاس داد.

وی با اشاره به اینکه در قبال مهاجرت نیروهای بومی تحصیلکرده، تعداد زیادی نیروی کار ساده وارد یزد شده است،‌ افزود: بخش قابل توجهی از این مشاغل توسط اتباع افغانستانی اشغال شده است که این امر باید ساماندهی شود.

در این جلسه موضوع مهاجرت اتباع بیگانه و مشکلات موجود در شهرستان یزد با حضور معاون سیاسی فرمانداری یزد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مواردی مورد تصویب قرار گرفت.

مقرر شد رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد در کارگروه ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی که در فرمانداری تشکیل می شود، حضور یافته و نتیجه را به شورا اعلام کند.

همچنین مقرر شد ساماندهی اتباع بیگانه با محوریت استانداری، فرمانداری و شهرداری های مختص استان یزد صورت گیرد ضمن اینکه در راستای شناسایی اتباع مهاجر به استان یزد، هویت و اسکان همه اتباع باید در هنگام ورود به شهر یزد محرز شود.

تنظیم بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از اتباع مهاجر و قرار گرفتن آن در اختیار شهرداری‌های شهرستان یزد به منظور تعیین عوارض اقامت اتباع خارجی،‌از دیگر مصوبات این جلسه بود.