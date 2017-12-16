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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۸

جمهوریخواهان بر سر لایحه اصلاح مالیاتی آمریکا توافق کردند

جمهوریخواهان بر سر لایحه اصلاح مالیاتی آمریکا توافق کردند

نمایندگان حزب حاکم بر کنگره آمریکا بالاخره بر سر لایحه مشترکی که قوانین مالیاتی کشور را بعد از ۳۰ سال به نفع قشر مرفه اصلاح می‎کند؛ به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جمهوریخواهان آمریکا که کنترل هر ۲ مجلس نمایندگان و سنای این کشور را به‌ دست دارند، بر سر لایحه مشترکی که بزرگترین اصلاح مالیاتی این کشور را در ۳۰ سال گذشته رقم می‌زند؛ به توافق رسیدند.

طبق این لایحه، مالیات اشخاص حقوقی از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از ۳۹.۶ درصد به ۳۷ درصد کاهش می‌یابد.

گفتنی است توافق بر سر این لایحه، توفیق بزرگی برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود که کاهش مالیات را به عنوان یکی از شعارهای اصلی ستاد انتخاباتی خود در رقابت ۲۰۱۶، برگزیده بود.

بااین‌حال، دموکرات‌ها می‌گویند این اصلاحیه مالیاتی تنها در جهت رفاه حال قشر ثروتمند آمریکا ارائه شده است و بدهی ملی این کشور را ظرف ۱۰ سال آینده از ۲۰ تریلیون دلار به ۲۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌دهد.   

رای‌گیری درباره این لایحه مشترک، هفته آینده در کنگره آمریکا انجام می‌شود.

در جریان کشمکش برای توافق بر سر این لایحه، برخی جمهوریخواهان مخالف از جمله سناتورها «مارکو روبیو» و «باب کورکر» سرانجام به شرط اعمال پاره‌ای تغییرات، راضی به همراهی با جمع شدند.

کد مطلب 4173134
مریم خرمایی

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