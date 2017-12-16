اعلام برنامه‌ جدید تالارهای نمایشی تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، برنامه جدید تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که با پایان یافتن اجرای نمایش های «فرق اَ.وسط» به کارگردانی رسول کاهانی و «آبجی» به کارگردانی مهدی شاه پیری در تالار سایه، «خط بریل» به کارگردانی مهدی شیخوند در پلاتو اجرا و «ما تا ابد در قطب می مانیم» به کارگردانی رحیم نوروزی در کافه تریای تالارهای چهارسو و سایه، سه نمایش جدید در تالار قشقایی، تالار سایه و پلاتو اجرا میزبان تماشاگران خواهند بود.

در تالار قشقایی از روز سه شنبه ۲۸ آذر نمایش «کوررنگی» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش پاکراه و بازی عباس جمالی و بهار کاتوزی ساعت ۱۹ با مدت زمان ۶۰ دقیقه اجرای خود را آغاز می کند. این در حالی است که نمایش «عروسی» به کارگردانی وحید اخوان تا روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه به اجرای خود در تالار قشقایی ادامه می دهد.

نمایش «دایره گچی قفقازی» نوشته برتولت برشت و کارگردانی محمودرضا رحیمی هم از روز سه شنبه ۲۸ آذر اجرای خود را در تالار سایه آغاز می کند. در این نمایش که از تاریخ یاد شده ساعت ۲۰ به مدت زمان ۹۰ دقیقه روی صحنه می رود میترا ثارالهی، بهرام حاج جعفری زاده، آناهیتا خسروی، سیامک زین‌الدینی، محمد سرفرازی، محمدحسین سعیدی، زهره شاه‌محمدی، عباس شکیب‌مهر، سیده نوش‌آفرین طوسی، نسترن قاضیانی، رزا کریمی، نیما لبخنده، پردیس ملارفیع، ساناز نام‌دوست، علیرضا نصیری به عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند.

«بهار پانتومیم» نیز عنوان نمایش جدید دیگری به نویسندگی و کارگردانی ساسان قجر است که از روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه ساعت ۱۸ به مدت ۷۰ دقیقه در پلاتو اجرا به صحنه می‌رود. مهسا مهدی، سپیده سادات اردستانی، غزاله امینی، محمدعلی نجف پور، امیرارسلان خالویی، فرشاد فرهادپور، زهرا اسلام پناه، علی سوهانی، علی فتحی، بهاره قاسمی تحریر، ساسان قجر، محمد احمدی، امیرحسین حیدری، میثم مهدیون، حسام دولت یاری، مهرداد رحیمی، مریم اله ورن، نسیم سعیدی، مهرداد قربانی، مریم اله ورن بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش «فعل» به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد و بازی میلاد رحیمی، باران کوثری، به‌آفرید غفاریان، فربد فرهنگ، رزیتا علیزاده، روجا جعفری، فرنوش نیک‌اندیش و مهبان جلالی هم که از روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه اجرای خود را در تالار چهارسو آغاز کرده است هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۹ با مدت زمان ۱۶۰ دقیقه پذیرای دوستداران تئاتر است.

در تالار اصلی نیز نمایش «دو دلقک و نصفی» به نویسندگی و کارگردانی جلال تهرانی و بازی مازیار تهرانی، سهراب حسینی و آذین رئوف ساعت ۲۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.