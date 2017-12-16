خدمت به معلولین فرصت ویژه معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در حاشیه بازدید از مرکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی قزوین با تقدیر از خدمات مسئولین و کارکنان این مجموعه اظهار کرد: در قرآن کریم آیات زیادی آمده است که از خدمت‌رسانی به مردم حمایت کرده و این موضوع مایه آرامش خاطر فعالین این عرصه مهم است.

وی تصریح کرد: خداوند می‌فرماید همه انسان‌ها در حال چشیدن مرگ هستند و سپس همه به نزد ما باز می‌گردند. مرگ یک قائده کلی برای همه انسان‌ها در دنیا است و همه به آن باور دارند و هر کسی که در این عالم زندگی می‌کند، به زندگی و مرگ اعتقاد دارد.

امام جمعه قزوین افزود: خداوند فرموده همه مرگ را می‌چشند و به سوی ما باز می‌گردند و همواره مورد آزمایش‌های الهی قرار می‌گیرند؛ یعنی اگر در زندگی دچار کاستی، گرفتاری، سختی، موفقیت و پیروزی شدید، همه این مسائل آزمون الهی محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: حمایت از مظلومان، مقابله با ظالمین، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و شکرگزاری در برابر نعمات الهی جزو وظایف همه است، ما در موضع فقر یا ثروت تکالیفی داریم که باید به آن‌ها پایبند باشیم.

وی با بیان اینکه کوچک‌ترین خیر در عالم مورد محاسبه قرار می‌گیرد، عنوان کرد: خدماتی که شما عزیزان به معلولان ارائه می‌دهید، بسیار ارزشمند و مورد تأیید دین قرار دارد و اجر و پاداش بسیاری را نصیب شما خواهد کرد.

این مفسر قرآن و نهج‌البلاغه تصریح کرد: یک فرصت معنوی ویژه‌ای را خداوند برای خدمات به معلولان قرار داده است و سهم معنوی بزرگی نیز برای خدمتگزاران به این قشر در نظر گرفته که به آن‌ها عطا می‌کند.