  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

میزان بارش‌ها در زنجان کاهش دارد

میزان بارش‌ها در زنجان کاهش دارد

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: میزان بارش‌ها در استان زنجان از یک مهرماه تا ۲۴ آذرماه ۳۸ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۴۸ درصد کاهش دارد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کرد و افزود: وضعیت جوی استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود ولی در برخی از مناطق استان شاهد وزش باد خواهیم بود. 

وی اظهار کرد: تا پایان هفته بارشی در استان زنجان نداریم و پاییز امسال در استان با کمترین میزان بارش به‌پایان می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان تا پایان هفته همچنان سرد خواهد بود. 

یاغموری به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان  طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان خیرآباد با ۱۴ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین و آب‌بر با ۱۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان  طی ۲۴ ساعت گذشته بودند. 

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان پنج درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت ۲ درجه سانتی‌گراد سرد شده است. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به میزان بارش‌ها در استان زنجان از یک مهرماه تا ۲۴ آذرماه اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی میزان بارش‌ها در استان زنجان ۳۸ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۴۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ۲۱ درصد کاهش دارد. 

یاغموری بر مدیریت مصرف آب در استان تأکید کرد و افزود: شهروندان در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4173150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها