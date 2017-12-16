احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کرد و افزود: وضعیت جوی استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود ولی در برخی از مناطق استان شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی اظهار کرد: تا پایان هفته بارشی در استان زنجان نداریم و پاییز امسال در استان با کمترین میزان بارش به‌پایان می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان تا پایان هفته همچنان سرد خواهد بود.

یاغموری به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان خیرآباد با ۱۴ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین و آب‌بر با ۱۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان پنج درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت ۲ درجه سانتی‌گراد سرد شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به میزان بارش‌ها در استان زنجان از یک مهرماه تا ۲۴ آذرماه اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی میزان بارش‌ها در استان زنجان ۳۸ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۴۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ۲۱ درصد کاهش دارد.

یاغموری بر مدیریت مصرف آب در استان تأکید کرد و افزود: شهروندان در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند.