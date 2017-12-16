به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری صبح امروز در جلسه تفسیر قرآن کریم که در روزهای شنبه هر هفته به میزبانی یکی از ادارات استان برگزار می‌شود، با تاکید بر اهمیت مسئله وحدت اظهار داشت: یکی از موارد بسیار مهمی که مومنان باید به آن توجه ویژه داشته باشند، وحدت در مقابل دشمنان است.

وی با تاکید بر اینکه مومنان نباید فریب کثرت جمعیت مشرکان را بخورند، افزود: فراوانی تعداد مشرکان در برابر مسلمین هرگز برای آنها کارگشا نبوده است بنابراین نباید در این زمینه بیمی به خود راه دهید.

ناصری با بیان اینکه دشمنان همواره در مقابل مومنان دست به توطئه و نیرنگ برده‌اند، بیان کرد: خداوند توطئه های دشمنان دین علیه مومنان را همواره برملا و دشمنان را روسیاه کرده و به طور قطع این وعده الهی مستدام خواهد بود.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود امام خمینی (ره) را نماد واقعی اخلاص در عمل دانست و اظهار داشت: ایجاد انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر رژیم تاریک پهلوی از جمله دستاوردهای امام راحل در راه اجرای دستورات الهی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان و دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: تبعیت بی‌چون و چرا از دستورات الهی و تلاش برای استفاده بهینه از نعمت‌های الهی به منظور ترویج ارزش‌های قرآنی تنها وظیفه مسئولان در نظام اسلامی است.

ناصری با بیان اینکه انقلاب اسلامی تحولی بزرگ در حوزه‌های مختلف مدیریت جوامع مختلف دنیا ایجاد کرده است، بیان داشت: تحقق ارزش‌های الهی و دینی ملاک ایجاد انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی با اشاره به اینکه نعمت‌های الهی همیشگی و مدام نیستند، تأکید کرد: حزب بازی و عدم توجه شایسته به ترویج ارزش‌های الهی و همچنین عدم استفاده صحیح از نعمت‌های الهی در راستای تحقق اهداف دینی در نظام اسلامی نعمت‌های الهی را از ما می‌گیرد.

ناصری، کسب بسیاری از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را نتیجه حضور و تبعیت از ولایت فقیه دانست و خاطرنشان کرد: سرنگونی داعش در عصر امروز و همچنین صادر کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی به جوامع مختلف دنیا از جمله دستاوردهای انقلاب در ایران است.