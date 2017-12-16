حرکت قطعی صالحی امیری از شهرداری به کمیته/صندلی سئول محبوب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی رضا صالحی امیری به عنوان کارشناس خبره مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک تائیدی بود بر تمام صحبت هایی که از خیلی وقت پیش مبنی بر حضور وی در انتخابات این کمیته مطرح شده بود.

صالحی امیری البته در آغاز کار دولت روحانی نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت ورزش بگیرد و در مجموع به جز سه ماه سرپرستی وزارت ورزش در همین دوره، تجربه ورزشی دیگری در کارنامه ندارد اما در مهره چینی هایی که برای انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک شده، جایگاه کلیدی ریاست کمیته المپیک را گرفت و بر همین اساس در ترکیب کارشناسان خبره قرار گرفت.

وی به صندلی ریاست کمیته ملی المپیک خیلی نزدیک تر شد وقتی اصغر رحیمی که یکی از مدعیان انتخابات این کمیته بود بر خلاف دوره انتخاباتی چهار سال قبل به عنوان کارشناس خبره معرفی نشد. از طرف دیگر محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش هم با وجود گمانه زنی هایی که در مورد حضورش در انتخابات مطرح بود به دلیل سرپرستی فدراسیون والیبال (نه ریاست) نمی تواند نقشی در این انتخابات داشته باشد.

با همه اینها گفتگوی اخیر شهردار تهران شائبه هایی در مورد برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک طبق آنچه از پیش مهندسی شده، ایجاد کرد. محمدعلی نجفی شهردار تهران در این گفتگو اعلام کرد که صالحی امیری ماندن در شهرداری را ترجیح می دهد!

صالحی امیری قائم مقام شهردار و معاون فرهنگی - اجتماعی شهرداری تهران است و در صورت کاندیدا شدن برای انتخابات کمیته ملی المپیک باید از معاونت شهرداری استعفا بدهد. این کاری است که وی طبق رایزنی ها و تعاملات انتخاباتی انجام شده، روی آن تاکید دارد. خبرنگار مهر از برخی منابع نزدیک به صالحی امیری کسب اطلاع کرد که ترجیح وی صندلی ریاست کمیته ملی المپیک است و مصمم به در اختیار گرفتن آن است. بر همین اساس برای تصدی آن، پست خود در شهرداری تهران را کنار می گذارد.

به هر حال ریاست در کمیته ملی المپیک که از جایگاه بین المللی و تعیین کننده برخوردار است، شان بالایی دارد و بدیهی است که برای آن، قید نهاد داخلی مانند شهرداری زده شود. اگر غیر از این بود مدعیان برای موفقیت در انتخابات این کمیته دست به هر کاری نمی زدند و افرادی که به نوعی تهدید به حساب می آیند را کنار نمی گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود. قرار است نام نویسی از کاندیداهای این انتخابات از دوم دی ماه آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه داشته باشد اگرچه علاوه بر گزینه ریاست، تا حد زیادی مشخص است که پست دبیر کلی و نایب رئیسی کمیته برای چه کسانی کنار گذاشته شده است.