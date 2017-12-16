فعالان تالاسمی شیراز خواستار بهبود فضای بهداشت و درمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور دکتر زارعی، مدیر بیمارستان شهید آیت الله دستغیب برگزار شد، برخی از فعالانِ تالاسمی شیراز به بیان این موضوعات پرداختند.

در این جلسه که به منظور افزایش تعامل مثبتِ بیماران و حوزۀ مدیریت بیمارستان و با رویکرد رفع مشکلات موجود در فضای بهداشت و درمان افراد تالاسمی برگزار شد، ابتدا فعالان تالاسمی به بیان برخی از مشکلات و نواقص موجود و قابل رفع در محیط درمانی پرداختند سپس مدیر بیمارستان ضمن ثبت و نگارش موارد مطرح شده، ابراز امیدواری کرد که با نگرش مثبت و در تعامل با بیماران در جهت برطرف شدن این مشکلات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

این در حالیست که در حاشیه این نشست، مصطفی احمدی، مدیرعامل انجمن تالاسمی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: پیرو پیگیری ها و مکاتبات انجام شده توسط انجمن تالاسمی استان فارس در خصوص ساختمان دفتر انجمن تالاسمی و کانون هموفیلی، شورای اسلامی شهر شیراز نامه ای را در این رابطه به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ارسال کرد.

وی افزود: شایان ذکر است که در نامه مذکور تاکید شده که دانشگاه حق هیچ گونه تغییر کاربری خارج از موارد ذکر شده در قرارداد را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که از سوی علی ناصری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز به دکتر بهادر، سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شیراز نوشته شده بر حق انتفاع یک قطعه زمین با حفظ مالکیت شهرداری تحت پلاک ۱/۷۱۵ بخش ۳ شیراز به مساحت ۵۶/۱۹۲ مترمربع واقع در باغ ملی جنب بیمارستان شهید آیت الله دستغیب به طرف قرارداد (انجمن تالاسمی استان فارس و شورای هموفیلیایی شیراز) جهت احداث محل فعالیت های هنری و فرهنگی جوانان تالاسمی و هموفیلی بر هرگونه فعالیت و کاربری خارج از موضوع قرارداد تاکید شده است.