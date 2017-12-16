آلودگی هوای ارومیه ۶ روزه شد/ هوای روستا هم مصون نمانده است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی- بر اساس آمارهای اعلامی از سوی کارشناسان محیط زیست استان، امسال تا کنون مردم آذربایجان غربی تنها ۱۸ روز آلوده را تجربه کرده‌اند و حال آلودگی در روزهای پایانی آذرماه امسال افزایش یافته و زندگی روزمره مردم این شهر را مختل کرده است.

نکته قابل تامل اینکه این آلودگی هوا به سمت روستاهای شهر ارومیه نیز سرایت داشته و مردم روستاهای ارومیه نیز از آلودگی هوا در امان نیستند.

شرایط به گونه ای است که امروز شنبه کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای ارومیه مدارس این شهر راتعطیل اعلام کرد.

پایداری و وارونگی هوا، ورود مجدد خودروهای فرسوده به ناوگان خودرویی ارومیه، افزایش کانون ریزگردهای داخلی در کنار مشکل ریزگردها در سالهای اخیر دست به دست هم داده تا این کلانشهر نیز به جمع شهرهای آلوده کشور بپیوندد.

با وجود قرار گرفتن آذربایجان غربی به خصوص ارومیه در موقعیت جغرافیایی کوهستانی در سال‌های اخیر شاهد افزایش آلودگی هوا در برخی شهرهای استان به خصوص مرکز آن هستیم موضوعی که به مرز هشدار هم رسیده است.

آلودگی هوای ارومیه تا اواسط هفته جاری ادامه دارد

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت آلودگی هوا در ارومیه گفت: هفته گذشته آلودگی هوا در ارومیه آغاز شده و متاسفانه امروز وارد ششمین روز شده است.

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این روند تا اواسط هفته جاری تداوم خواهد داشت، افزود: پایداری، وارونگی و وجود مه هوا در کنار بالا بودن میزان خودروهای فرسوده یکی از مهمترین دلایل آلودگی هوای ارومیه طی روزهای اخیر است.

وی با تاکید بر اینکه عامل آلایندگی ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون است، اظهار داشت: در اثر پایداری جوی، سکون هوا و وارونگی دما، آلاینده ها در سطح زمین جمع شده است.

در اثر پایداری جوی، سکون هوا و وارونگی دما شاهد تجمع آلاینده ها در سطح زمین بوده ایم، همچنین وجود مه و رطوبت بالا نیز باعث افزایش احساس این شرایط شده است موسوی با اشاره به اینکه میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای ارومیه با شاخص ۱۵۲ در حد ناسالم قرار دارد، عنوان کرد: در حال حاضر میزان ذرات ۱۰ میکرون در هوای ارومیه ۱۰۲ میکروگرم ناسالم برای گروه های سنی حساس و ذرات ۲.۵ میکرون ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب ناسالم است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در اثر پایداری جوی، سکون هوا و وارونگی دما شاهد تجمع آلاینده ها در سطح زمین بوده ایم، همچنین وجود مه و رطوبت بالا نیز باعث افزایش احساس این شرایط شده است.

موسوی با تاکید بر اینکه با توجه به پیش بینی هواشناسی استان به ادامه پایداری هوا احتمال ادامه روند فعلی در تا اواسط هفته جاری پیش بینی می شود افزود: متاسفانه ارومیه با وجود قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب به جمع شهرهای آلوده کشور محلق شده است.

سن ناوگان حمل و نقل عمومی در ارومیه بالاست

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد خودرو و نیز تردد خودروهای شخصی در ارومیه نسبت به جمعیت و نیز در مقایسه با سایر استانهای کشور به شدت بالا است افزود: توصیه می شود در هفته جاری برای کمک به کاهش آلایندگی هوا از تردد خودروهای شخصی تا حد امکان در سطح شهر ارومیه کاسته شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه یکی از مواردی که در سالهای اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته است بحث معماری و شهرسازی در ارومیه است اظهارداشت: با احداث ساختمان و برج های بلند در برخی از نقاط شهر به خصوص در کریدورهای هوایی از جمله ده رود(شهرچایی) موجب تجمع آلاینده ها و آلودگی هوا شده ایم.

موسوی با تاکید بر برنامه ریزی و توجه به معماری شهری در ارومیه اضافه کرد: توپوگرافی منطقه وشهر ارومیه به گونه ای است که باید در معماری به کریدورهای هوایی توجه کرد تا زمینه ساز افزایش آلاینده ها و آلودگی هوا در سالهای آتی بیش از این نباشیم.

خودروهای فرسوده، خشکسالی و ریزگردهای ناشی از آن در داخل کشور به همراه هم مرزی با کشورهای عربی کیفیت هوای ارومیه را تهدید می‌کند رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اعلام اینکه در سال جاری تاکنون ۱۸ روز ناسالم و ناسالم برای گروه های سنی حساس را تجربه کرده ایم عنوان کرد: این در حالی است که تا آبان ماه سالجاری بهترین کیفیت هوای ارومیه در هشت سال گذشته را داشتیم اما از آذرماه شاهد افزایش آلودگی هوا هستیم.

موسوی با اشاره به اینکه هر چند آلودگی هوای ارومیه در مقایسه با تهران و کلانشهرهای کشور کم است اما ادامه این روند وضع موجود را بدتر خواهد کرد افزود: خودروهای فرسوده، خشکسالی و ریزگردهای ناشی از آن در داخل کشور به همراه هم مرزی با کشورهای عربی کیفیت هوای این شهر را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این طرح عوامل آلودگی هوای استان به خصوص ارومیه مشخص و با تفکیک منشأ آلودگی هوا راهکارهای اساسی اتخاذ می‌شود عنوان کرد: محیط زیست استان تنها متولی این امر نبوده بلکه رفع این معضل نیازمند مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط است.

ورود خودروهای فرسوده به ارومیه معضل جدی آلودگی هواست

وی در خصوص سایر علل آلودگی هوا و راهکارهای پیشنهادی پاسخ داد: متاسفانه در کنار معضل ریزگردهای خارجی و داخلی بحث خودروهای فرسوده و آلودگی ناشی از آن در حال تبدیل شدن به معضل جدی زیست محیطی در ارومیه است.

موسوی گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر خودروهای فرسوده سایر استان‌ها به خصوص تهران خریداری شده و بعد از تعمیرات جزیی مجدد شماره گذاری و به ناوگان خودرویی ارومیه افزوده می‌شود.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی یادآور شد: ورود مجدد این خودروهای فرسوده به شهر و تردد آن در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی هوا در شهر ارومیه به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بخشی از آلودگی هوای ارومیه ناشی از تردد خودروهای فرسوده عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس در سطح شهر است اضافه کرد: تردد خودروهای فرسوده عمومی هم اکنون از معضل‌های جدی زیست محیطی در شهر ارومیه محسوب می‌شود که نیازمند چاره اندیشی اساسی از سوی نهادهای متولی و ذیربط است.

ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان های شهر پرهیز کنند رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با توصیه هایی به مردم شهر در خصوص آلودگی هوا گفت: پیشنهاد می شود ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان های شهر پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آلودگی هوا توصیه می کنیم همه افراد بخصوص گروه های حساس جامعه که شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و خانم های باردار می باشند از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در آذربایجان غربی هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در ارومیه و شهرستان‌های خوی، بوکان، سردشت و سلماس وجود دارد.

موسوی استفاده از ماسک های فیلتردار، عدم تردد وسایط نقلیه شخصی تا حد امکان در سطح شهر، اقدام به معاینه فنی خودرو، خودداری از آتش زدن هر گونه پسماند شامل برگ درختان، لاستیک، پسماندهای کشاورزی، تردد نکردن در مناطق پرجمعیت و آلوده شهر، مدیریت حامل های انرژی و استفاده بهینه از سوخت های فسیلی جهت کاهش آلاینده های منتشره از منابع ساکن و منازل و نیز تعطیلی موقت صنایع داخل و اطراف شهر که فعالیت آنها باعث افزایش آلاینده های هوا می شود را از دیگر توصیه ها عنوان کرد.

مردم از انجام هر گونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود، خودداری کنند

معاونت امور بهداشتی‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آذربایجان غربی نیز در این زمینه توصیه هایی منتشر کرد و از شهروندان خواست تا در صورت ابتلا به بیماری ریوی ( مثل آسم و برونشیت ) و ابتلا به بیماری های قلبی، کودکان و سالمندان و خانم های باردار در صورت امکان از منازل خود خارج نشوند و از تردد غیر ضروری در فضاهای باز خودداری کنند.

همچنین سایر افراد نیز از فعالیت های طولانی مدت خود در فضاهای باز بکاهند و از انجام فعالیت های ورزشی در فضای باز خودداری کنند،در این توصیه آمده است: عموم مردم به اندازه کافی آب بنوشند و شیر، سبزیجات و میوه بیشتری استفاده کنند.

معاونت امور بهداشتی‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آذربایجان غربی از مردم خواسته است تا از هر گونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود، خودداری کنند و همچنین توصیه شده تا افرادی که در فضای باز مجبور به فعالیت هستند، قبل از خوردن غذا دست و دهان خود را به طور کامل شستشو دهند و استحمام کنند.

این معاونت با تاکید بر تداوم آلودگی هوا طی هفته جاری اعلام کرد: در صورت تداوم آلودگی و تشدید شرایط اقدامات لازم از طریق شورای هماهنگی و مدیریت بحران به اطلاع شهروندان اعلام می شود.

مدارس ارومیه در نوبت ظهر به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد

فرماندار ارومیه نیز در خصوص آخرین وضعیت آلودگی هوا در ارومیه به خبرنگار مهر گفت: به دلیل بالا بودن میزان آلودگی هوا مدارس ارومیه در سری صبح و در نواحی یک و دو ارومیه تعطیل شده اند.

عباس حسن خانی با بیان اینکه در صورت شرایط بحرانی تصمیم گیری در خصوص تعطیلی مدارس صورت می گیرد افزود: پیرو تصمیم و مصوبه کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای ارومیه بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد امروز شنبه ۲۵ آذرماه کلیه مقاطع تحصیلی در شهر ارومیه (نواحی یک و دو ) در نوبت بعد از ظهر تعطیل خواهد بود.

وی با بیان اینکه لازم به ذکر است مدارس روستایی نواحی یک و دو ارومیه مشمول این تعطیلی نیست اضافه کرد: در حال حاضر جلسه مدیریت بحران ارومیه تشکیل شده و تمامی راهکارهای لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

فرماندار ارومیه با اشاره به اینکه مردم توصیه های بهداشتی و محیط زیست در خصوص آلودگی هوا را جدی گرفته و رعایت کنند از عموم مردم خواست در طول روزهایی که آلودگی هوا تداوم دارد از تردد با خودروهای شخصی تا حد امکان خودداری کنند.

در کنار اینکه آلودگی هوا امروز به یکی از معضل های اساسی محیط زیست در ارومیه تبدیل شده اما نباید از کنار افزایش تعداد خودرو و نیز تردد بی رویه و بی مورد استفاده از خودروهای شخصی در ارومیه گذشت.

فرهنگ سازی و آموزش از مسائل مهمی است که در زمینه کاهش آلودگی هوا نباید از آن غفلت شود، امید می رود در کنار برنامه ریزی های اصولی مسئولان بتوان گام های اساسی در این خصوص برداشت.