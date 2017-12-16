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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

اجرای گروه موسیقی «ترنج» در نیاوران

اجرای گروه موسیقی «ترنج» در نیاوران

گروه موسیقی «ترنج» ویژه بانوان به سرپرستی مریم نیک‎بین ۲۸ آذر ماه در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‎رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، در کنسرت گروه موسیقی «ترنج» ویژه بانوان که به سرپرستی مریم نیک‎بین ۲۸ آذر ماه ساعت ۲۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود قطعات محلی با گویش‎های کردی، لری، خراسانی، جنوبی، شمالی، آذری و شیرازی همچون «گل پامچال»، «بلال بلالم»، «آها بکو» و ... برای مخاطبان اجرا خواهد شد.

 گروه موسیقی «ترنج» در سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و تاکنون اجراهای متعددی داشته است.

اعضای گروه موسیقی «ترنج» عبارتند از نغمه اعلامی سنتور، سونیا نظامی کمانچه، آنیتا صادقی تار، مارال خلیلی دف، دایره و تمپو، سمیرا مهر افشا تمبک و نقاره آذری، مریم نیک بین خواننده و نوازنده پیانو.

کنسرت گروه موسیقی «ترنج» ویژه بانوان به تهیه کنندگی گروه فرهنگی هنری آریا ۲۸ آذر ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

کد مطلب 4173207
آروین موذن زاده

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