اجرای گروه موسیقی «ترنج» در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، در کنسرت گروه موسیقی «ترنج» ویژه بانوان که به سرپرستی مریم نیک‎بین ۲۸ آذر ماه ساعت ۲۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود قطعات محلی با گویش‎های کردی، لری، خراسانی، جنوبی، شمالی، آذری و شیرازی همچون «گل پامچال»، «بلال بلالم»، «آها بکو» و ... برای مخاطبان اجرا خواهد شد.

گروه موسیقی «ترنج» در سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و تاکنون اجراهای متعددی داشته است.

اعضای گروه موسیقی «ترنج» عبارتند از نغمه اعلامی سنتور، سونیا نظامی کمانچه، آنیتا صادقی تار، مارال خلیلی دف، دایره و تمپو، سمیرا مهر افشا تمبک و نقاره آذری، مریم نیک بین خواننده و نوازنده پیانو.

کنسرت گروه موسیقی «ترنج» ویژه بانوان به تهیه کنندگی گروه فرهنگی هنری آریا ۲۸ آذر ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.