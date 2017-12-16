اجرای گروه موسیقی «ترنج» در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، در کنسرت گروه موسیقی «ترنج» ویژه بانوان که به سرپرستی مریم نیکبین ۲۸ آذر ماه ساعت ۲۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود قطعات محلی با گویشهای کردی، لری، خراسانی، جنوبی، شمالی، آذری و شیرازی همچون «گل پامچال»، «بلال بلالم»، «آها بکو» و ... برای مخاطبان اجرا خواهد شد.
گروه موسیقی «ترنج» در سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و تاکنون اجراهای متعددی داشته است.
اعضای گروه موسیقی «ترنج» عبارتند از نغمه اعلامی سنتور، سونیا نظامی کمانچه، آنیتا صادقی تار، مارال خلیلی دف، دایره و تمپو، سمیرا مهر افشا تمبک و نقاره آذری، مریم نیک بین خواننده و نوازنده پیانو.
کنسرت گروه موسیقی «ترنج» ویژه بانوان به تهیه کنندگی گروه فرهنگی هنری آریا ۲۸ آذر ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.
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