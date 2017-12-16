هوای اراک در وضعیت ناسالم قرار گرفت/ غلظت ذرات معلق بیش از حدمجاز

سعید محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز جمعه بیست و چهارم آذر ماه، ۹۸ بود که بیانگر وضعیت هوای سالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح روز شنبه بیست و پنجم آذرماه، ۳۶میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که فراتر از حدمجاز است.

وی بیان کرد: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان ساخت: شهر اراک از ابتدای امسال تاکنون ۴۰روز را با وضعیت هوای ناسالم پشت سر گذاشته و امروز چهل و یکمین روز آلوده سال جاری است.

محمودی ادامه داد: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به شمار روزهای ناسالم هوای شهر اراک در سال ۹۵ تصریح کرد: شهر اراک طی سال گذشته، ۱۰۵روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشت که از مجموع این روزها، یکصد روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.