به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت ونزوئلا و رهبران اپوزیسیون این کشور در ژانویه ۲۰۱۸ دور جدیدی از مذاکرات را در راستای حلوفصل اختلافات داخلی آغاز میکنند.
این درحالی است که دور قبلی مذاکرات دیروز جمعه بدون حصول توافق پایان یافت.
به گفته «جورج رودریگرز» وزیر اطلاعات ونزوئلا، دور آتی نشست دولت و مخالفین در تاریخ ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) برگزار خواهد شد.
از جمله خواستهای اپوزیسیون در روند مذاکرات آن است که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا، برای فرونشاندن بحران اقتصادی که منشاء درگیریهای داخلی است، از کشورهای بیگانه کمک بگیرد.
در مقابل، کاراکاس نیز از اپوزیسیون غربگرا میخواهد که به رفع تحریمهای واشنگتن کمک کند.
گفتنی است با نشست ژانویه، تعداد دفعاتی که نمایندگان کاراکاس و اپوزیسیون سر میز مذاکره نشستهاند به ۳ بار افزایش مییابد.
نخستین دور مذاکره ۲ هفته پیش، بدون حصول پیشرفت، در جمهوری دومینیکن برگزار شد.
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