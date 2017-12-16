به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت ونزوئلا و رهبران اپوزیسیون این کشور در ژانویه ۲۰۱۸ دور جدیدی از مذاکرات را در راستای حل‌وفصل اختلافات داخلی آغاز می‏‌کنند.

این در‎حالی است که دور قبلی مذاکرات دیروز جمعه بدون حصول توافق پایان یافت.

به گفته «جورج رودریگرز» وزیر اطلاعات ونزوئلا، دور آتی نشست دولت و مخالفین در تاریخ ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) برگزار خواهد شد.

از جمله خواست‎های اپوزیسیون در روند مذاکرات آن است که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا، برای فرونشاندن بحران اقتصادی که منشاء درگیری‎های داخلی است، از کشورهای بیگانه کمک بگیرد.

در مقابل، کاراکاس نیز از اپوزیسیون غربگرا می‏‌خواهد که به رفع تحریم‎های واشنگتن کمک کند.

گفتنی است با نشست ژانویه، تعداد دفعاتی که نمایندگان کاراکاس و اپوزیسیون سر میز مذاکره نشسته‎اند به ۳ بار افزایش می‎یابد.

نخستین دور مذاکره ۲ هفته پیش، بدون حصول پیشرفت، در جمهوری دومینیکن برگزار شد.