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۱۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۸

/ تمدید یک ساله اقامت دانشجویان خارجی در آلمان /

ایده جدید دولت آلمان برای افزایش جذب دانشجویان بین المللی

ایده جدید دولت آلمان برای افزایش جذب دانشجویان بین المللی

آلمان برای ادامه حضور در رقابت سرسختانه با دانشگاه های در حال توسعه سایر کشورهای اروپایی به دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل یک سال اجازه ادامه اقامت داده تا بتوانند فرصت شغلی مناسبی برای خود پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این سیستم جدید دانشگاهی، دانشجویان بین المللی حاضر در آلمان می توانند به مدت 4 سال در شغلی که به رشته فارغ التحصیلی شان مربوط می شود مشغول باشند.

مدیر سرویس تبادلات آکادمیک آلمان گفت: دانشجویان بین المللی حتی می توانند در صورتی که دولت آلمان تشخیص دهد شغلشان از اهمیت بالایی برخوردار است مدت بیشتری در این کشور حضور داشته باشند.

بر اساس گزارش هندوستان تایمز، در حال حاضر شمار ورود دانشجویان به ویژه دانشجویان بین المللی به دانشگاه های آلمان در حال افزایش است و به گفته کارشناسان امور آموزش عالی این کشور ظرفیت پذیرش 300 دانشگاه آلمان با توجه به این افزایش تمایل باید بیشتر شود. 

کد مطلب 417324

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