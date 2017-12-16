مناطق محروم خوزستان از سرانه آموزشی کمی برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر پیش از ظهر امروز در شورای آموزش و پرورش استان خوزستان با حضور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در رابطه با فضاهای آموزشی مشکلات جدی در خوزستان داریم به ویژه در مناطق محروم، حاشیه نشین و روستایی که بر اثر همین کمبودها، سطح فرهنگی عموما پائین و آسیب های اجتماعی و اخلاقی را در پی داشته است.

وی افزود: آمار زندانی ها را اگر ملاحظه کنیم واقعا فاجعه است. مناطق محروم شهری و حاشیه نشین نسبت به مناطق برخوردار تقریبا از یک دوم مدارس برخوردار هستند با اینکه جمعیت آنها دوبرابر است. مردم استانی که ۸۵ درصد نفت کشور را تأمین می کند، انتظار رسیدگی ویژه را دارند؛ البته خیران هم همکاری خوبی برای مدرسه سازی دارند ولی انتظار می رود دولت نقش بیشتری در این زمینه ایفا کند.

امام جمعه موقت اهواز اظهار کرد: کمیته حوزه و آموزش و پرورش طی چند سال اخیر در خوزستان همراه با سایر استان های کشور راه اندازی شده است؛ اجرای طرح ولایت برای آموزش ضمن خدمت معلمان به منظور تقویت بنیه دینی و فکری آنها از جمله طرح های این کمیته است که بیش از ۲۵ هزار معلم را تحت پوشش قرار دادند. طرح مدارس امین نیز از دیگر فعالیت های این کمیته است که زیرنظر مدارس حوزه، فعالیت می کنند و تاکنون بالغ بر ۲۳ مدرسه را تحت پوشش قرار داده اند.

آیت الله حیدری بیان کرد: طرح معراج نیز در شهرستان های اهواز، کارون و باوی اجرا و ۵۰۰ طلبه زن و مرد هر روز به مدرسه ها اعزام می شوند و علاوه بر برپایی نماز جماعت، مشاوره دینی، مذهبی، عقیدتی و پاسخ به شبهات معلمان و دانش آموزان را نیز انجام می دهند. این طرح برای اجرا در سطح استان به اعتبار سالانه دو میلیارد تومانی نیاز دارد که برای تأمین آن به حمایت وزارت و استاندار خوزستان نیاز داریم.

وی گفت: احداث پنج باب هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش دخترانه خیلی خوب است ولی این مدارس باید برای پسران در اولویت باشد.