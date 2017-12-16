به گزارش خبرنگار مهر، احمد عزیزی در پنل تخصصی نظام بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: اگر فضای سیاستی و تمایل سیاستگذار، به معنای اراده سیاستگذار شکل بگیرد، مشکل اصلی این می شود که آیا مطالعات کافی صورت گرفته و این آمادگی برای حرکت سریع وجود دارد یا خیر. این امر مهمی است.

مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه ضعف های نظام بانکی، یک شبه برطرف نمی شود، افزود: اگر تک تک موسسات مالی در یک اقتصاد، سالم باشند، این طور نیست که برآیند این موسسات در نظام بانکی مثبت باشد؛ همانطور که یک شبه بازار بین المللی بانکی سقوط کرد. یعنی بانکها به هم قرض نمی دادند. بنابراین در ایران، با پدیده های مشکل زا در نظام بانکی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: مطالعات پراکنده صورت گرفته است، ولی به نظر من دو اشکال و ضعف در این حوزه داریم که به افراد یا نهادهای مجری برنمی گردد، بلکه روش های مطالعه باید مورد تجدیدنظر واقع شود، چراکه در دنیا روش های قابل قبولی وجود دارد که ضعف های ما را برطرف می کند؛ ضمن اینکه باید سازماندهی را نیز برای استفاده از ابزارها صورت داد.