دو قاچاقچی انسان و ۹تبعه بیگانه غیرمجاز در مرزهای قشم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خرم روی پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: مرزبانان شهرستان قشم با همکاری مرزنشینان منطقه از ورود یک فروند شناور حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در سطح حوزه مطلع و دستگیری قاچاقچیان و در دستور کار خود قرار دادند.

خرم روی افزود: مرزبانان قایق قاچاقچیان و در آب‌های شهرستان قشم مشاهده و در یک اقدام سریع و ضربتی شناور را توقیف کردند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: در بازرسی از شناور توقیفی ۹ نفر اتباع کشورهای میانمار؛ بنگلادش و لبنان که به صورت غیرقانونی وارد مرزهای کشور شده بودند دستگیر و تحویل مراجع مسئول شدند.

وی با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی انسان در این رابطه گفت: در بررسی به عمل آمده از متهمان مشخص شد، قاچاقچیان قصد داشتند اتباع را از سمت کشور امارات به خاک ایران وارد که با هوشیاری مرزبانان قشم ناکام شدند.

خرم روی اذعان داشت: همچنین در بازرسی شناور توقیفی۱۱۵ قوطی پودر، ۱۱۲ بسته دارو و ۲۳۰ عدد شربت نیروزا کشف و ضبط شد.