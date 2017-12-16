حفظ وحدت به منزله صیانت از اصل اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان، در جلسه شرح خطبه سوم نهج‌البلاغه که در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) برگزار شد، گفت: حفظ وحدت مسلمانان و پرهیز از اختلاف افکنی امری لازم و ضروری است.

وی افزود: براساس آیات قرآن کریم اسلام دین وحدت است؛ بنابراین هرکسی بخواهد بین وحدت مسلمانان اختلال ایجاد کند برخلاف دین عمل کرده چرا که دین کارکردش اجتماع و با هم بودن است.

اسماعیلی با بیان اینکه انسان دیندار از ایجاد تفرقه بین مسلمانان اجتناب می‌کند، ابراز کرد: طبق صریح روایات، اتحاد نشانه دینداری و عدم مقاومت در برابر دشمن بیانگر بی غیرتی است؛ دلیل سکوت امیرمومنان(ع) بعد از رحلت رسول خدا حفظ وحدت مسلمانان بود.

عضو شورای نگهبان با اشاره به اینکه وحدت بین مسلمانان به منزله دست کشیدن از عقاید و اصول دین نیست، گفت: اصل تاکید بر وحدت مسلمانان آن است که مسلمانان اجازه ندهند برخی اختلافات اعتقادی به اصل اسلام ضربه وارد کرده و ابزاری برای سوء استفاده دشمنان قرار بگیرد.

وی بدگویی و بدبینی را مهمترین عوامل ایجاد فتنه در نابودی اتحاد بین مسلمین بیان کرد و گفت: لعن و سب در فتاوای مراجع عظام خیانت به اسلام است. انسان به جای آن که نسبت به دیگران بدگویی کند لازم است در حق آنان به درگاه حضرت احدیت دعا کند چرا که این عمل سیره اهل بیت(ع) است.

اسماعیلی در پایان با اشاره به اینکه امام علی(ع) بعد از رحلت رسول خدا مدام ظلمی را که در حقش روا شد به مردم متذکر می‌شد، خاطرنشان کرد: تذکر حضرت حق بود و با کلامی زیبا بیان می‌شد تا به اصل اسلام آسیبی وارد نشود برهمین اساس جامعه اسلامی باید جامعه وحدت و الفت باشد.

لازم به ذکر است، جلسات شرح نهج البلاغه روزهای چهارشنبه هر هفته از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر واقع در: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه کوچه شهید صیرفی پور برگزار می شود و ورود برای عموم رایگان می باشد.